Curtea de Apel București a dat dreptate PSD și a suspendat șase hotărâri luate de Guvernul Bolojan

Curtea de Apel București (CAB) a suspendat șase hotărâri ale Guvernului Ilie Bolojan, după ce PSD a contestat 12 astfel de acte normative emise de Executiv săptămâna trecută.

Până la acest moment nu a fost publicată motivarea deciziei luate de Curtea de Apel București, condusă de Liana Arsenie.

Sorin Grindeanu a anunțat marți că PSD a depus luni plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026.

„Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile”, a spus liderul PSD.

Guvernul a spus că a avut aviz de la Ministerul Justiției

Pe 23 iulie, în ziua adoptării HG-urilor vizate, Bolojan a spus că Guvernul a acționat conform legii: „Toate actele care au fost adoptate de Guvern au fost adoptate conform procedurii legale, cu avizele corespunzătoare de la Ministerul Justiției și de la toate ministerele avizatoare”.

Iar marți, după anunțul privind plângerile PSD, Guvernul a spus despre trei dintre ele (care se află printre cele suspendate joi de CAB) că „România va suporta penalităţi de 1 miliard de euro în cazul Hotărârii de Guvern privind Strategiei naţionale pentru conservarea biodiversităţii şi zeci de milioane pentru celelalte două”.

„Politicianist şi cu periclitarea intereselor României, PSD şicanează Guvernul, pe care l-a doborât fără a avea nicio soluţie alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanţă financiară şi socială. Pretextul sub care PSD încearcă suspendarea prin instanţă a acestor acte normative este că Guvernul şi-ar fi depăşit, prin adoptarea lor, atribuţiile de cabinet interimar, acuzaţie infirmată de faptul că toate hotărârile în cauză au primit avizul de specialitate al ministerului Justiţiei”, a spus Executivul în comunicatul de marți.

Ce hotărâri de Guvern a suspendat Curtea de Apel București

Instanța condusă de Liana Arsenie a suspendat joi 6 dintre cele 12 Hotărâri de Guvern (HG) de joia trecută. Este vorba despre:

HG nr. 509/2026 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

HG nr. 569/2026 privind aprobarea Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi sistuaţiile de suspendare, modificare şi încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire şi la beneficiul de tranziţie pentru persoanele adulte cu handicap.

HG nr. 547/2026 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

HG nr. 545/2026 pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi modificarea art. 6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.

HG nr. 546/2026 privind aprobarea nivelului cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau organizaţii internaţionale de schimb de organe în anul 2026.

HG nr. 571/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică şi a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio.

Guvernul a retras HG privind Strategia pentru Biodiversitate

Ilie Bolojan a anunțat marți că a decis retragerea hotărârii de guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității.

Premierul demis a precizat că prevederile respectivului HG fac acum obiectul unui proiect de lege care a fost depus marți la Senat.

„Am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca lege, vom vedea dacă se va ține de cuvânt”, a declarat Bolojan.

El a spus că adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR, iar neîndeplinirea lui ar atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro.

„Guvernul României a îndeplinit acest jalon printr-o hotărâre de guvern, în ședința din 23.07.2026, cu avizul Ministerului Justiției, în aplicarea prevederilor capitolului Mediu din Programul de guvernare și pentru respectarea angajamentelor externe asumate de România, de care depind nu numai bani pentru țară, ci și credibilitatea în fața finanțatorilor și partenerilor externi. Ca să hărțuiască un guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar și ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv aceasta”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook