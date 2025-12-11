LIVEVIDEO pe HotNews, acum: Moment șoc la conferința de presă a Curții de Apel București. O judecătoare a luat cuvântul și a spus că mărturiile din filmul Recorder spun adevărul / Au venit toți cei 13 membri ai Colegiul de Conducere

Este pentru prima dată când reprezentanți ai Curții de Apel București (CAB) își asumă o ieșire publică într-un asemenea context. Conferința de presă a fost programată să înceapă la ora 12:00.

HotNews transmite LIVETEXT declarațiile din cadrul conferinței de presă. Publicul poate urmări conferința de presă în integralitate pe privesc.eu.

HotNews transmite cele mai importante declarații în format LIVETEXT din conferința de presă:

Liana Arsenie, președintele Curţii de Apel Bucureşti:

Mă bucur să avem această întâlnire. Profesiile noastre, aceea de magistrat și jurnalist sunt animate de aceeași nevoie: de aflare a adevărului.

Ia cuvântul o judecătoare:

Am 26 de ani de magistrastură. Sunt aici pentru a-l susține pe Laurențiu Beșu. Este adevărat tot ce zice. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera. O parte dintre colegi sunt de acord cu mine. Nu a fost nici ofițer acoperit colegul nostru, a fost toată viața magistrat. Ei știu că nu mint. Dacă nu îl cred pe Laurențiu, să mă creadă pe mine.

Arsenie reia cuvântul:

Mulțumim doamna judecător. Așa cum am precizat conferința vine în contextul evenimentelor din ultimele două săptămâni. Pentru a apăra independența justiția, vrem să atragem atenția asupra situației.

Vom prezenta dovezi care combat narativele manipulative și arată starea de legalitate. Cea mai gravă mistificare este cea privind schimbarea completurilor.

Aș începe cu cel mai important: anume cazul Vanghelie. A fost înregistrat la Curtea de Apel București, a fost așadar în 2021. Judecătorul Voica Valerica, schimbare obiectivă pentru că a promovat un concurs, la fel și cealaltă judecătoare. Așadar factorul de decizie a fost exterior CAB. Este dreptul la carieră al judecătorilor. Judecătorul Răileanu a solicitat el să își schimbe cariera. Judecătorul Andreea Ionescu a fost la cealaltă secție penală pentru echilibrarea dinamicii muncii. Volumum de muncă e ridicat. Decizia a fost luată având în vedere că nu se administraseră probe. Judecător Gargaria Anastasia, însă având în vedere că nu motiva deciziile s-a impus neprelungirea mutării. În final, completul a fost stabil, iar cauza a fost soluționată. A fost o singură soluție de prescripție și două de achitare.

Termenul general de prescripție pentru luare de mită a fost îndeplinit în 2017.

Purtătoarea de cuvânt a CAB a transmis, pentru HotNews, că la conferința de presă va vorbi „conducerea Curții de Apel București”, fără a preciza un nume concret: „Nu avem această informație”, a spus aceasta cu oră și jumătate înaintea conferinței.

Curtea de Apel București este condusă în prezent de Liana Nicoleta Arsenie. Instituția mai are trei vicepreședinți.

Liana Arsenie este președintele Curţii de Apel Bucureşti din 1 iunie 2023, când a înlocuit-o la conducerea instituţiei pe Lia Savonea. Anterior, în timpul mandatului Liei Savonea, ea a ocupat funcţia de vicepreşedinte CAB.

„În data de 11.12.2025, la ora 12, la sediul Curţii de Apel Bucureşti din Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4 Bucureşti se va desfăşura o conferinţă extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale şi informaţiilor relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă”, a transmis CAB, miercuri seară, prin intermediul unui comunicat de presă.

Cel puțin începutul conferinței de presă va fi transmis live de toate televiziunile de știri din România, după cum HotNews a relatat.

Șefii Curții de Apel vin prima oră în fața publicului într-un asemenea moment

Este pentru prima oară când conducerea Curții de Apel decide să vină în fața publicului, prin intermediul presei, într-un asemenea context. Anunțul a fost comunicat redacțiilor miercuri seară, în momentul în care documentarul Recorder era difuzat de TVR 1, iar pe YouTube el adunase 1,2 milioane de vizionări, în 24 de ore de la lansare.

Anunțul vine după ce în cursul zilei de miercuri Curtea l-a criticat pe Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au acceptat să depună mărturie în documentarul Recorder intitulat „Justiție Capturată”.

În film, mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, dar alții asumați, precum fostul șef DNA Crin Bologa, procurorul militar Liviu Lascu sau judecătoarea Andrea Chiș au descrie culisele sistemului de justiție.

Concret referitor la Curtea de Apel București, în documentar s-a arătat cum în mai multe cazuri, printre care cele ale lui Marian Venghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu s-au schimbat în mod sistematic judecători, pentru a se prelungi dosarele sau corelat cu decizii de anulare a unor sentințe anterioare de condamnare.

Dezvăluirile Recorder

Documentarul „Justiție capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube.

Filmul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.