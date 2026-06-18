Curtea de Apel de la Paris a decis extrădarea prințului Paul, condamnat în România. E fugit de aproape 6 ani

Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată către autoritățile române a lui Paul de România, în cadrul procedurii judiciare desfășurate în baza cooperării dintre autoritățile competente din România și Franța, a anunțat joi Ministerul Justiției.

Decizia Curții nu este definitivă și vine după mai multe cereri de extrădare refuzate.

Decizia Curții de Apel de la Paris „reprezintă un moment important în această cauză și pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani”, precizează Ministerul Justiției.

În prezent, prințul Paul se află sub control judiciar. El poate contesta decizia instanței franceze.

Dat în urmărire în urmă cu 6 ani

În vârstă de 77 de ani, Paul de România a fost dat în urmărire internațională în urmă cu 6 ani.

Autoritățile române au emis un prim mandat european de arestare în decembrie 2020, la o zi după ce a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie a României la 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru trafic de influenţă şi complicitate în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa.

Cereri de extrădare repetate

Curtea de Apel din Paris a respins în noiembrie 2023 cererea României privind extrădarea prințului Paul. Atunci, Curtea a stabilit că dreptul la un proces echitabil nu a fost respectat, având în vedere neregulile în depunerea jurământului de către doi dintre cei trei judecători care l-au condamnat. Autoritățile române au emis un nou mandat de arestare în ianuarie, pe aceleaşi motive.

În aprilie 2024, prințul Paul a fost prins în Malta, unde participa la o ceremonie oficială. Justiţia malteză a refuzat de asemenea să îl predea autorităţilor române.

Tatăl prinţului, Carol Mircea Grigore, născut în 1920, a fost unul dintre fiii lui Carol al II-lea, rege al României între 1930 şi 1940. În 1947, familia regală a fost expulzată din România de comunişti, iar proprietăţile sale au fost confiscate.