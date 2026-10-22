Curtea Penală Internațională, aflată sub sancțiunile lui Trump, a câștigat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost acordat Curţii Penale Internaţionale (CPI), a anunţat joi preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, o decizie care vine după ce şi Premiul Nobel pentru Pace a fost obţinut anul acesta de o fostă judecătoare a acestei instanţe pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să o vadă desfiinţată.

„Uniunea Europeană se bazează pe respectarea multilateralismului şi a instituţiilor internaţionale, iar acest premiu recunoaşte munca importantă depusă de Curte pentru a asigura respectarea dreptului şi a justiţiei la nivel internaţional”, a declarat Roberta Metsola în plenul de la Strasbourg, stârnind aplauze şi ovaţii din partea europarlamentarilor.

Cu sediul la Haga, în Ţările de Jos, şi având 125 de state membre, Curtea Penală Internaţională judecă persoanele acuzate de cele mai grave atrocităţi comise în lume: crime de război, crime împotriva umanităţii şi genocid.

Acest premiu vine într-un moment în care Curtea se confruntă cu „provocări fără precedent”, a subliniat preşedinta acesteia, judecătoarea Tomoko Akane, după ce a mulţumit Parlamentului European, relatează AFP, conform News.ro.

Stânga şi centrul politic al Parlamentului European au susţinut încă de la început CPI pentru Premiul Saharov, în timp ce o parte a extremei drepte şi, mai ales, dreapta au propus să-l recompenseze pe opozantul tanzanian Tundu Lissu.

Şefa social-democraţilor, Iratxe Garcia Perez, a salutat o „victorie pentru justiţia internaţională şi o înfrângere pentru autocraţi”.

Acest sprijin manifestat faţă de CPI survine într-un context de atacuri ale Statelor Unite împotriva Curţii. În 9 octombrie, Washingtonul a anunţat noi sancţiuni împotriva CPI menite să-i paralizeze funcţionarea zilnică, la câteva ore după decernarea Premiului Nobel pentru Pace uneia dintre fostele sale judecătoare, sud-africana Navi Pillay.

Preşedintele american Donald Trump, care consideră că premiul Nobel ar fi trebuit să-i revină lui, a criticat dur această alegere, calificând-o drept „ruşinoasă”. Iar secretarul său de stat, Marco Rubio, a promis să demonteze „cărămidă cu cărămidă” curtea de la Haga, pe care a calificat-o drept un „tribunal în afara legii”.

Nemulţumirea lui Trump faţă de CPI este legată de punerea sub acuzare a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru intervenţia sângeroasă din Gaza. Instanţa a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu, acuzat de crime de război şi crime împotriva umanităţii.

Uniunea Europeană a deplâns sancţiunile „profund regretabile” impuse de Statele Unite împotriva Curţii Penale Internaţionale şi a promis să ajute instituţia să-şi continue misiunile.

Cine mai era în cursa pentru Premiul Saharov

Anul trecut, Premiul Saharov a fost acordat celor doi jurnalişti închişi în Belarus şi în Georgia, Andrzej Poczobut şi Mzia Amaghlobeli. Poczobut, un polonezo-belarus arestat de autorităţile din Minsk în 2021, a fost eliberat în aprilie 2026 în cadrul unui schimb de deţinuţi coordonat de Statele Unite.

Anul acesta, pe lângă CPI, erau în cursă opoziţionistul tanzanian Tundu Lissu, precum şi surorile Taraneh şi Romina Rahimi, două iraniene încarcerate în ţara lor pentru că au participat la manifestaţii antiguvernamentale la Isfahan în ianuarie. Una dintre ele a fost condamnată la pedeapsa cu moartea.

Cei trei finalişti au fost selectaţi joi de către liderii grupurilor politice din Parlamentul European.

Lider al partidului de opoziţie Chadema din Tanzania, Tundu Lissu, în vârstă de 58 de ani, a fost arestat în aprilie 2025. El riscă pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat de trădare, pentru presupusa incitare la boicotarea alegerilor din octombrie 2025.

Tundu Lissu, care a fost nevoit să trăiască ani de zile în exil, a supravieţuit unei tentative de asasinat în Tanzania în 2017, pe care a atribuit-o, de asemenea, angajamentului său politic.

Înfiinţat în 1988 în onoarea disidentului sovietic şi fizicianului nuclear Andrei Saharov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1975, Premiul Saharov este însoţit de o sumă de 50.000 de euro.

Parlamentul European va organiza o ceremonie de decernare a premiului pe 16 decembrie, la Strasbourg.