Cutremur cu magnitudinea de 6,2 în Italia. Seismul s-a resimțit în tot sudul țării

Cutremurul, care a avut magnitudinea de 6,2 s-a produs puțin după miezul nopții, în largul coastei Calabriei, la o adâncime mare. Nu au fost raportate pagube, dar seismul a fost resimțit în toată zona de sud, transmite agenția ANSA.

Cutremurul a fost înregistrat la ora 00.12 de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie. S-a produs la o adâncime de aproximativ 250 de kilometri și la o distanță de 41 de kilometri de orașul Cosenza, la 48 de Lamezia Terme și la 72 de Catanzaro.

Seismul a fost resimțit în toată regiunea Calabria, de la Cosenza până la Reggio Calabria.

🔴 NEWS: un forte #terremoto di M 6.2 è avvenuto alle 00:12 al largo delle coste tirreniche della #Calabria



La scossa è avvenuta ad una profondità elevata di 250 km quindi è stata diffusamente avvertita in tutto il sud Italia, a Malta e nei Balcani senza però causare danni. pic.twitter.com/GWrEGYKqnJ — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) June 1, 2026

De asemenea, a fost resimțit și în Napoli, în unele municipalități din zona vezuviană, în Puglia, Basilicata, precum și în Sicilia.

În unele zone, locuitorii au ieșit în stradă și au început să sune atât la Protecția Civilă regională, cât și la pompieri, în special pentru a cere informații despre ce s-a întâmplat.

Domenico Costarella, directorul Departamentului de Protecție Civilă din Calabria, a anunțat că autoritățile au început să contacteze toți primarii din zonele cele mai apropiate de epicentru, cum ar fi Cetrato, Lamezia Terme și Amantea, dar nu au fost primite informații despre pagube.

