Cutremur de 6,1 luni seară în Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit

Un cutremur puternic a zguduit luni seară vestul Turciei, provocând prăbușirea a cel puțin trei clădiri, au declarat oficialii, potrivit Washington Post.

Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a avut loc în orașul Sindirgi din provincia Balikesir, conform agenției pentru gestionarea urgențelor și a dezastrelor.

Seismul a fost resimțit și în Istanbul, și în provinciile Bursa, Manisa și Izmir, a relatat canalul de știri Haberturk.

Ministrul turc al afacerilor interne, Ali Yerlikaya, a precizat că s-au prăbușit cel puțin trei clădiri și un magazin.

„Până acum, nu am identificat vreo pierdere de viață, însă continuăm evaluarea”, a declarat administratorul de district din Sindirgi, Dogukan Koyuncu, pentru agenția de presă de stat Anadolu.

Televiziunea privată NTV i-a citat pe pompieri spunând că s-au prăbușit trei clădiri care fuseseră avariate de un cutremur anterior și în care nu mai locuia nimeni.

Orașul Sindirgi a fost lovit de un cutremur de 6,1 și în august, când a murit o persoană și au fost rănite alte câteva zeci. De atunci, în regiune au avut loc mai multe seisme mici.

În 2023, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a ucis peste 53.000 de oameni în Turcia și a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sudul și sud-estul țării. Alte 6.000 de oameni au murit în zonele de nord ale Siriei vecine.

Sursa foto: Hupeng | Dreamstime.com