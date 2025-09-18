Cutremur de 7,2 grade în estul Rusiei. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade a avut loc în apele din largul regiunii Petropavlovk-Kamceațki din estul îndepărtat a Rusiei, a anunțat serviciul de seismologie al al SUA (US Geological Survey), citat de agenția Reuters. Ulterior, guvernatorul regiunii a spus că seismul a avut o magnitudine de 7,2 grade.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, a transmis instituția americană. Centrul de Avertizare de Tsunami în Pacific din Hawaii nu a emis o alertă de tsunami în urma puternicului seism.

În schimb, Vladimir Sodolov, guvernatorul regiunii, a precizat că autoritățile ruse au emis o avertizare de tsunami pentru zona de coastă a peninsulei Kamceatka. Deocamdată, nu există informații privind pagube sau victime omenești, a mai spus oficialul rus.

Cutremurul survine la numai cinci zile după un alt cutremur foarte puternic, de 7,4, care a avut loc în aceeași regiune. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 39,5 km, la 111 km est de portul rus Petropavlovsk-Kamceațki, potrivit serviciului seismologic american (USGS), sistemul american de alertă de tsunami avertizând la rândul său asupra unui posibil val uriaș în Oceanul Pacific.

USGS a evaluat inițial magnitudinea cutremurului la 7,5, înainte de a o reevalua la 7,4.

În iulie, unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată în lume, de magnitudine 8,8 urmat de un tsunami, a avut loc în aceeași regiune, forțând milioane de oameni să evacueze zona de coastă din întregul Pacific, de la Japonia la Ecuador, trecând prin Statele Unite și Mexic.

Cutremurul de pe 30 iulie a fost precedat de o rafală de cutremure majore în Extremul Orient rusesc și a fost urmat în august de alte câteva seisme de amploare.

Peninsula Kamceatka este punctul de întâlnire între plăcile tectonice din Pacific și America de Nord, ceea ce face din această regiune una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă.