Cutremur de 7,4 lângă Rusia, a fost emisă alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a avut loc sâmbătă în Pacific, în largul peninsulei ruse Kamchatka, și a declanșat o alertă de tsunami, potrivit serviciilor seismologice americane, transmite France Presse.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 39,5 km, la 111 km est de portul rus Petropavlovsk-Kamchatsky, potrivit serviciului seismologic american (USGS), sistemul american de alertă de tsunami avertizând la rândul său asupra unui posibil val uriaș în Oceanul Pacific.

USGS a evaluat inițial magnitudinea cutremurului la 7,5, înainte de a o reevalua la 7,4.

În iulie, unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată în lume, de magnitudine 8,8 urmat de un tsunami, a avut loc în aceeași regiune, forțând milioane de oameni să evacueze zona de coastă din întregul Pacific, de la Japonia la Ecuador, trecând prin Statele Unite și Mexic.

Cutremurul de pe 30 iulie a fost precedat de o rafală de cutremure majore în Extremul Orient rusesc și a fost urmat în august de alte câteva seisme de amploare.

Peninsula Kamchatka este punctul de întâlnire între plăcile tectonice din Pacific și America de Nord, ceea ce face din această regiune una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă.