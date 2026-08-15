Cutremur devastator de magnitudine 7,7 în Indonezia. Sunt zeci de morți. Imagini cu momentul seismului

Cel puțin 38 de oameni au murit după un cutremur cu magnitudine 7,7 și zeci de replici care au lovit estul Indoneziei sâmbătă dimineață, a anunțat agenția națională pentru gestionarea dezastrelor, relatează BBC.

Bilanțul victimelor nu este unul final, pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

Seismul a lovit insula Flores sâmbătă, cu puțin timp înainte de ora locală 05:00. Acesta s-a produs la o adâncime de 15 km, conform agenției de meteorologie și geofizică din Indonezia. Cu cât un cutremur are loc mai aproape de suprafață, cu atât efectele sale tind să fie mai distructive.

S-au resimțit replici puternice în aceeași zonă, inclusiv una cu magnitudinea de 6,1.

Cutremurul a provocat o panică generalizată și a distrus numeroase clădiri.

🚨 7.7-MAGNITUDE EARTHQUAKE HITS INDONESIA 🇮🇩



A powerful earthquake struck off the coast of Ternate, causing panic and evacuations. Authorities are assessing possible damage and casualties.#Indonesia #Earthquake #BreakingNews #Ternate pic.twitter.com/WdP3JgvAGF — Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 14, 2026

O înregistrare video filmată în portul din Maumere a arătat bucăți mari de beton care s-au desprins din clădirea terminalului și au căzut peste pasagerii care așteptau să se îmbarce pe un feribot

Unele dintre bucăți au fost aruncate în mare când pasarela s-a prăbușit către o navă.

🇮🇩 Flores, Indonesia earthquake Mw7.7.



The earthquake struck on August 15, 2026, at 05:58 WITA, 100 km northwest of Maumere, NTT, at a depth of 10 km.



⚠️ TSUNAMI POTENTIAL



Coastal residents have begun evacuating. Aftershocks are still occurring. pic.twitter.com/9A1lGUNS71 — Info Gempa Dunia (@infogempadunia) August 14, 2026

Valuri de tsunami mai mici de 1 metru au fost înregistrate în mai multe zone după cutremurul de dimineață. Avertizarea de tsunami a fost ridicată la aproximativ trei ore după seism.

Rapoartele preliminare au indicat că 54 de case au fost grav avariate, precum și cinci unități medicale, trei lăcașuri de cult, șase clădiri guvernamentale, o instituție de învățământ și un depozit.

Mărturii după cutremur

Arnold Welianto, care locuiește în Talibura, un sat de lângă coastă în Sikka, Nusa Tenggara de Est, a spus că a fost trezit de „zguduitura foarte puternică”.

„M-am trezit brusc și m-am dus imediat în camera copilului meu”, a spus el, pentru BBC.

Mulți oameni fugiseră deja către dealuri, potrivit mărturiei sale.

Yulian Juita Ekalia, un lector universitar din Ruteng, un oraș la vest de epicentru, a declarat că și-a scos aragazul afară și gătea acolo, de teama unor noi cutremure.

„N-am mai trăit niciodată printr-un cutremur atât de puternic”, a declarat ea pentru agenția de știri AFP. „Aveam senzația că săream pe o trambulină – a fost cu adevărat înfricoșător”, a mai spus femeia.