Cutremur în zona seismică Făgăraş – Câmpulung. A avut o adâncime de 5 kilometri

Un cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraş – Câmpulung, judeţul Vâlcea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 37 kilometri nord de Râmnicu Vâlcea, 43 kilometri sud de Sibiu, 81 kilometri nord-est de Târgu Jiu, 82 kilometri nord-vest de Piteşti, 84 kilometri sud de Mediaş, 86 kilometri sud-est de Alba Iulia.

În luna octombrie, în România s-au produs 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,2 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie.