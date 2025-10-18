Sari direct la conținut
Actualitate

Cutremur în zona seismică Făgăraş – Câmpulung. A avut o adâncime de 5 kilometri

HotNews.ro
Cutremur în zona seismică Făgăraş – Câmpulung. A avut o adâncime de 5 kilometri
Cutremur în România. Sursa foto: Dreamstime.com

Un cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraş – Câmpulung, judeţul Vâlcea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 37 kilometri nord de Râmnicu Vâlcea, 43 kilometri sud de Sibiu, 81 kilometri nord-est de Târgu Jiu, 82 kilometri nord-vest de Piteşti, 84 kilometri sud de Mediaş, 86 kilometri sud-est de Alba Iulia.

În luna octombrie, în România s-au produs 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,2 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie.

Citește și
Cutremure în România. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Shutterstock Explicațiile unui renumit seismolog despre cutremurele produse în România în ultimele zile, în zone și la adâncimi neobișnuite. „Sunt zone depărtate ca distanță și sunt și diferite” 

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro