Cutremur în România duminică dimineața

Uun cutremur de magnitudine 4.2 a avut loc duminică dimineața, la ora 7.15, în Vrancea, potrivit INFP. Inițial, magnitudinea anunțată de INCDFP a fost de 4 grade, dar a fost revizuită.



Seismul a fost de intensitate medie, produs la o adâncime de 107 km.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 36 km vest de Focșani, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu Gheorghe, 86 km est de Brașov, 92 km sud-vest de Bârlad, 94 km sud de Bacău.

Cel mai recent cutremur cu magnitudinea peste 4produs în Vrancea s-a înregistrat în 11 mai.

Cele mai recente cutremure care s-au înregistrat în România, vineri, în zona Gorj, cel mai puternic având magnitudinea 4,4.