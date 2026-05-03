Cutremur în România, duminică la prânz

Seismograful, un aparat care măsoară și înregistrează mișcările solului. Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Dreamstime.com

Seismul a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs, duminică, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, a anunțat INFP.

Cutremurul a avut loc la ora 12:14, la adâncimea de 134,1 km, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50 km sud de Buzău, 60 km nord-est de Ploieşti, 62 km est de Braşov, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 71 km sud de Focşani şi 90 km nord-est de Târgovişte, potrivit Agerpres.

De la începutul lunii mai, în România s-au produs trei cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 3.1 grade. Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea