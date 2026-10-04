Cutremur în România, sâmbătă dimineață

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs duminică dimineața, la ora 6:05, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc la adâncimea de 114,6 kilometri și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 59 km sud de Focșani, 51 km sud de Buzău, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 74 km nord-est de Ploiești.

Cel mai puternic cutremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în 26 februarie, în județul Vrancea.