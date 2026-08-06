Cutremur în Vrancea joi după-amiază. Date revizuite la o oră după producere

Seismologii au revizuit magnitudinea cutremurului produs joi după-amiaza în judeţul Buzău, la 3,4 de la 3,3 iniţial, precum şi adâncimea la care acesta a avut loc, scrie Agerpres.

Conform datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut loc la ora 13:22, la adâncimea de 128,7 km, în apropierea următoarelor oraşe: 48 km sud de Buzău, 55 km nord-est de Ploieşti, 62 km sud-est de Braşov, 66 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 74 km sud de Focşani şi 86 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii august, în România au avut loc cinci cutremure cu magnitudini între 2,4 şi 3,4.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.