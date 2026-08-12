Cutremur la vârful gigantului Tata. Șeful imperiului a demisionat după un blocaj de 6 luni

Președintele Grupului Tata, N. Chandrasekaran, nu va solicita un nou mandat în luna februarie. Decizia, care vine în urma unor tensiuni interne din consiliul de administrație, aduce incertitudine pentru viitorul grupului, potrivit BBC.

N. Chandrasekaran, în vârstă de 63 de ani, a precizat că decizia a fost luată după ce consiliul de administrație al Tata Sons nu a reușit să ajungă la un acord privind prelungirea mandatului său cu cinci ani, la câteva luni după ce propunerea a fost prezentată pentru prima dată.

Când inițiativa a fost prezentată în februarie, un membru al consiliului nu a susținut-o, a declarat Chandrasekaran în comunicatul său, fără a numi persoana în cauză.

„În absența unui sprijin unanim, am ales să amân decizia”, a spus el, adăugând că nici măcar șase luni mai târziu nu se ajunsese la un acord.

Chandrasekaran a fost numit președinte al grupului în 2017. El l-a înlocuit pe regretatul Cyrus Mistry, a cărui demitere bruscă din funcție cu câteva luni înainte declanșase o bătălie juridică acerbă.

„Tata Sons este o instituție foarte mare și există numeroase proiecte strategice aflate în etape critice de execuție. Nu este doar necesar să avem un lider care să conducă grupul după februarie 2027, ci și claritatea privind conducerea este importantă pentru angajați, investitori, parteneri și alte părți interesate”, a afirmat el.

Demisia lui Chandrasekaran vine cu câteva zile înainte de adunarea generală anuală a Tata Sons și indică tensiunile care se manifestă de luni de zile între membrii consiliului de administrație.

Vestea a fost urmată de o prăbușire a acțiunilor companiilor Tata cotate la bursă și a stârnit întrebări cu privire la viitorul gigantului, cu activități variind de la producția de sare la cea de oțel, care deține Air India, Tata Steel și Jaguar Land Rover.

Două obiective diferite

Grupul Tata are o structură unică – o ramură caritabilă numită Tata Trusts deține 66% din compania-mamă a grupului, Tata Sons. Acest lucru a oferit grupului avantaje fiscale și de reglementare și îi permite să desfășoare activități caritabile. Experții afirmă însă că obiectivele sale duale, atât non-profit, cât și comerciale, au dus uneori la probleme de guvernanță.

Tata Trusts are trei reprezentanți în consiliul de administrație al Tata Sons. Conform unor rapoarte, membrii consiliului au avut divergențe cu privire la aspecte precum nominalizările în consiliu, aprobările de finanțare și listarea la bursă a Tata Sons.

Grupul nu a comentat public aceste neînțelegeri.

Disensiunile interne amenințau să distragă atenția grupului într-un moment în care acesta se confrunta cu dificultăți majore în activitatea sa, printre care și redresarea companiei Air India, pe care a achiziționat-o de la guvernul indian în 2022.