Cutremur miercuri dimineața în România

Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,1 s-a produs miercuri dimineața, la ora locală 3:27, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).



Seismul a avut loc la adâncimea de 124,7 kilometri și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 50 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov, 72 km nord-est de Ploiești, conform Agerpres.



De la începutul lunii iunie, în România s-au produs trei cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,3 pe Richter.



Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în județul Vrancea.