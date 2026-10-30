Cutremur pe Wall Street: Google Alphabet a scăzut cu 13% într-o singură zi din cauza AI

Investițiile masive în inteligența artificială sperie investitorii de pe bursă. Cheltuielile uriașe au început să scadă profiturile giganților tech și să le afecteze afacerile de bază.

Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut joi peste 500 de miliarde de dolari din valoarea sa, după ce a dezvăluit că rezumatele generate de inteligența artificială în rezultatele căutărilor afectau veniturile din publicitate. Acțiunile sale au atins cel mai scăzut nivel din ultimele șase luni, scăzând cu aproape 13% într-o singură zi, potrivit BBC.

Veniturile totale ale Alphabet au crescut cu 25% față de anul trecut, ajungând la 127,6 miliarde de dolari, fiind susținute de Google Cloud. Cu toate acestea, profiturile au scăzut cu 25% în cursul trimestrului, iar compania a înregistrat un flux de numerar liber negativ de peste 9 miliarde de dolari.

Până la sfârșitul zilei de joi, valoarea totală de piață a companiei scăzuse la 3.470 de miliarde de dolari, de la 3.970 de miliarde de dolari în ziua precedentă.

Presiunea AI

Tracy Woo, analist principal la firma de cercetare Forrester, a declarat că rezultatele dezamăgitoare ale activității de căutare a Alphabet „evidențiază provocarea de a finanța investiții masive în IA”, în timp ce compania trebuie să păstreze „puterea afacerilor deja consolidate”.

Deși Phillip Schindler, directorul comercial al Google, a declarat miercuri că se simte „foarte optimist în privința traiectoriei noastre” cu o versiune a motorului de căutare axată pe IA, acțiunile companiei au înregistrat o scădere puternică.

Pierderi și la Amazon

Acțiunile Amazon au înregistrat, de asemenea, o scădere de 6% în tranzacțiile de după închiderea bursei. Pe lângă creșterea trimestrială a vânzărilor de 11%, ajungând la 201 miliarde de dolari, compania a raportat un flux de numerar de -42 miliarde de dolari.

Directorul executiv al Amazon, Andy Jassy, a afirmat că gigantul tech face aceste cheltuieli pentru a dezvolta două afaceri care ar putea genera în viitor 1 trilion de dolari. El a indicat în acest sens producerea de cipuri proprii și platforma Bedrock.

„Una dintre lecțiile pe care le-am învățat în cei peste 20 de ani este că nu există un singur instrument care să domine lumea”, a spus el. „Oamenii presupun întotdeauna că ceea ce este în frunte la început va fi singurul lucru pe care îl vor folosi – dar acest lucru nu este niciodată adevărat.”

Jassy a mai spus că „ar fi mai convenabil” dacă cheltuielile ar fi repartizate pe următorii 25 de ani, dar a adăugat: „Nu asta este lumea în care trăim. Putem finanța acest plan și cred că va schimba pentru totdeauna dimensiunea, veniturile și fluxul de numerar disponibil al companiei Amazon.”

Ce s-a întâmplat la Microsoft

Wall Street a reacționat mai puțin entuziast și la raportul Microsoft, acțiunile înregistrând o scădere de sub 1%. Compania a cheltuit cu aproximativ 5 miliarde de dolari mai puțin pe investiții dedicate IA și a dezvăluit planuri de reducere a mii de angajați.

Veniturile Microsoft au crescut cu 19%, ajungând la 92,3 miliarde de dolari, iar divizia cloud a crescut cu 30%, ajungând la 63 de miliarde de dolari.

Directorul executiv al Microsoft, Satya Nadella, a declarat că, odată cu utilizarea Copilot — chatbotul și instrumentul de IA al companiei, „sarcinile automatizate aproape s-au dublat din iulie”, iar numărul utilizatorilor zilnici a crescut cu 500% față de anul trecut.

Despre valoarea inteligenței artificiale

Analistul Tracy Woo spune că Wall Street încearcă să privească mai departe în viitor atunci când vine vorba de a stabili care dintre companii își vor îndeplini cu adevărat marile promisiuni legate de IA.

„Rezultatele Microsoft confirmă faptul că cererea din partea întreprinderilor pentru IA rămâne puternică, dar ele evidențiază, de asemenea, o întrebare mult mai importantă cu care se confruntă industria tehnologică: unde va fi valorificată, în cele din urmă, valoarea IA”, a adăugat Woo.