Peste 100 de morți după cutremurul de 7,4 din Columbia. Președintele țării, care tocmai a preluat funcția, decretează stare de urgență / Imagini dramatice în mai multe orașe

Un cutremur puternic a lovit luni Columbia, fiind resimțit și în țările din jur. Pe măsură ce sunt evaluate efectele dezastrului, autoritățile din mai multe orașe columbiene anunță că s-au înregistrat numeroase victime, după ce zeci de clădiri s-au prăbușit, și pagube semnificative.

Seismul a avut magnitudinea de 7,4 – potrivit institutului geologic american USGS – și s-a produs la o adâncime de circa 100 de kilometri.

Epicentrul seismului a fost localizat în apropiere de San José del Palmar, în provincia Choco (vestul țării), pe coasta Pacificului. Nu a fost emisă alertă pentru tsunami.

A fost resimțit puternic în marile orașe precum capitala Bogota (centru) și Cali (sud-vest).

WATCH — 🇨🇴 A building collapse was reported in Cali, Colombia, after a powerful 7.4-magnitude earthquake struck near San José del Palmar. https://t.co/FILrwdtNcA pic.twitter.com/WoVP9Kyc92 — Political Pen (@politicalpen_) August 10, 2026

🇨🇴 The mayor of Chocó states that Colombia's 7.4-magnitude earthquake caused injuries and severe building damage, adding concern over aftershocks. https://t.co/jOCOhGfp3v pic.twitter.com/4PnhnL1Qtx — Political Pen (@politicalpen_) August 10, 2026

🇨🇴 | URGENT: Moment of the collapse of a 3-story building following the 7.4 magnitude earthquake in Pereira, Colombia. pic.twitter.com/m9YA4F6LYa — Abp. Kounde 💙❤️ (@MeHoAba_Oo) August 10, 2026

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22:30

Preşedintele Columbiei, Abelardo de La Espriella, a decretat totodată „stare de urgenţă” în țară.

„S-a decis declararea stării de urgenţă, care va fi semnată astăzi”, a anunţat de la Bogota şeful statului, prezentând un bilanţ actualizat al seismului cu magnitudinea 7,4.

Seismul s-a produs la doar câteva zile după ce Abelardo de La Espriella a fost învestit preşedinte, noua administraţie confruntându-se acum cu prima sa criză, pe fondul amintirilor încă vii ale dublului seism devastator din ţara vecină Venezuela din iunie, notează Reuters.

„Guvernul naţional a mobilizat toate resursele pentru a proteja vieţile oamenilor, a asista comunităţile afectate şi a acorda ajutor acolo unde este nevoie”, a spus el într-un discurs adresat naţiunii la orele prânzului, odată cu declararea stării de urgenţă naţionale.

„Prioritatea noastră este să salvăm oamenii prinşi sub dărâmături”, a mai spus el.

22:20

Bilanț anunțat de președintele țării: cel puțin 111 morți

Cel puțin 111 persoane au murit în urma puternicului seism care a lovit astăzi Columbia, a afirmat președintele țării, Abelardo de la Espriella.

Sunt, de asemenea, cel puțin 87 de persoane rănite.

Cutremurul a provocat prăbușirea a 61 de clădiri și a avariat 1.575 de locuințe, a mai anunțat președintele Abelardo de la Espriella, care a fost învestit în funcție în urmă cu doar trei zile.

"111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas afectadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos afectados, 17 centros comunitarios afectados, 18 vías averiadas y seis aeropuertos afectados": presidente… pic.twitter.com/YAQS1C4qna — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026

20:20

Cel puțin 74 de morți în urma cutremurului din Columbia

Sunt cel puțin 74 de morți în urma cutremurului, potrivit unei centralizări realizate de CNN pe baza informațiilor preliminare transmise de guvernatorii și primarii din zonele afectate.

Departamentul Risaralda, situat în partea central-vestică a Columbiei, a devenit una dintre principalele zone afectate, cu un număr mare de victime. Guvernatorul provinciei, Juan Diego Patino, a anunțat că cel puțin 40 de persoane au fost confirmate decedate în această zonă, până în prezent.

Acesta este cel mai puternic cutremur înregistrat în Columbia în ultimul deceniu, spun autoritățile.

19:30

Cel puțin 30 de persoane au murit în urma seismului de 7,4 grade, potrivit unei centralizări realizate de CNN pe baza informațiilor transmise de guvernatorii și primarii din zonele afectate.

Au fost înregistrate 18 decese în Pereira (provincia Risaralda), două în Manizales (Caldas), patru în provincia Chocó, unul în Quibdó (capitala provinciei Chocó), trei în Calima El Darién, unul în Zarzal (Valle del Cauca) și unul în Támesis (Antioquia).

Clădiri prăbușite în Pereira. Credit foto: Roberto Betancourt / AFP / Profimedia

19:00

Autoritățile centrale nu au publicat încă un bilanț al victimelor și al clădirilor afectate, notează AFP.

Guvernatoarea din Choco a anunțat anterior că există „răniți și avarii grave ale edificiilor” în Quibdo, capitala acestei provincii sărace.

Edilul din Cali, al treilea oraș din Columbia, a menționat de asemenea „pagube importante”, care sunt în curs de evaluare cu ajutorul dronelor.

Mass-media locală a difuzat imagini în care apar imobile cu fațadele distruse în orașe precum Pereira și Manizales, situate în regiunea turistică a cafelei.

Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella – aflat în funcție de doar trei zile – a anunțat că se va deplasa în zonele afectate pentru a evalua situația.

Șase aeroporturi din vestul Columbiei și-au suspendat operațiunile aeriene „până la evaluarea pagubelor structurale și la infrastructură”, a precizat pe X aviația civilă.

18:10

Cel puțin 20 de morți în urma cutremurului din Columbia

Numărul victimelor decedate în urma cutremurului care a zguduit luni vestul Columbiei este de cel puțin 20, au informat autoritățile locale.

În orașul Pereira, 18 persoane și-au pierdut viața, iar altele sunt încă blocate în clădirile care s-au prăbușit, a declarat primarul Mauricio Salazar. Iar în Manizales, cel puțin două persoane au murit, a anunțat primarul Jorge Eduardo Rojas.

17:45

Cel puțin 20 de clădiri s-au prăbușit în urma acestui cutremur în orașul columbian Cali, iar mai multe persoane au rămas prinse sub dărâmături, a anunțat primarul orașului, Alejandro Eder.

Orașul a solicitat echipe de intervenție din Bogotá și Medellín pentru a sprijini operațiunile de salvare, a adăugat acesta.

Iar în orașul Pereira, primarul a anunțat că sunt 18 persoane decedate în urma seismului.

#Colombia 🚨⛪ En video quedó registrado el momento en que el fuerte temblor sacudió el interior de la Iglesia San José, en Pereira. Las imágenes muestran cómo se vivió el movimiento telúrico dentro del templo, mientras el sismo estremecía a la ciudad. ⚠️🇨🇴 pic.twitter.com/Og34YUgb7V — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

WATCH – 🇨🇴 Footage out of Cali, Colombia, shows several buildings collapsing following a powerful 7.4-magnitude earthquake in the region https://t.co/jOCOhGfp3v pic.twitter.com/hwZCtfLcje — Political Pen (@politicalpen_) August 10, 2026

17:05

„Cutremurul produs în această dimineață a provocat răniți și pagube semnificative” în provincia Chocó, din vestul Columbiei, a anunțat guvernatoarea provinciei într-o postare pe X.

„Tocmai am trecut printr-un cutremur major în departamentul Chocó. Suntem îngrijorați de posibilitatea unor replici. Deși epicentrul s-a aflat în apropiere de San José del Palmar, în capitala departamentului, Quibdó, s-au înregistrat persoane rănite și pagube semnificative la clădiri. Efectuăm deja o evaluare a pagubelor și vom transmite în scurt timp primul raport oficial”, a scris guvernatoarea Nubia Carolina Córdoba-Curi.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026

Potrivit Serviciul geologic din Columbia, care a estimat inițial magnitudinea acestui seism la 6,6, epicentrul a fost în provincia Choco, pe coasta Pacificului.

„Unitatea Naţională pentru Managementul Situaţiilor de Risc (UNGRD) informează că un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs la ora 7:34 luni, 10 august, la o adâncime de 79 de kilometri.

Epicentrul seismului a fost localizat în apropierea orașului San Jose del Palmar, Choco” – a scris UNGRD pe platforma X, adăugând că se află în legătură cu autorităţile locale pentru a vedea care sunt potenţialele pagube.

Seismul a fost resimțit până în Panama, în nord, dar și la granița cu Venezuela, în est.

În capitala Columbiei, Bogota, mai multe clădiri au fost evacuate. Locuitori în pijamale au ieșit în panică pe străzi, în timp ce sirenele răsunau, potrivit jurnaliștilor AFP de la fața locului.

Locuitorii din Bogota au evacuat clădirile după ce un cutremur puternic a provocat daune în capitala columbiană. Credit foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP / Profimedia

Pe 24 iunie, un dublu seism cu magnitudinea 7,2 şi 7,5 a făcut peste 6.000 de morţi în Venezuela, provocând pagube masive.

Aceste ţări sunt situate pe cercul de foc al Pacificului, o zonă caracterizată printr-o puternică activitate seismică şi vulcanică.