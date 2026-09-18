Cutremur de suprafață, vineri dimineață, într-o zonă neobișnuită din România

Seismul cu magnitudinea de 3,1 s-a produs vineri dimineaţa, la ora locală 4:09, în zona Moldovei, judeţul Suceava.

Cutremurul a fost slab și a avut loc la adâncimea de 21,4 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citat de Agerpres.

Epicentrul a fost localizat la 34 km sud de Suceava, 58 km sud de Piatra Neamț, 65 km sud de Botoșani și 87 km sud de Roman. Regiunea este una neobișnuită pentru astfel de fenomene, spre deosebire de zona Vrancea, unde se înregistrează majoritatea seismelor din țară.

De la începutul lunii septembrie, în România s-au produs 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,1 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.