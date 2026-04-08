Cutremur în România, miercuri dimineața

Un cutremur de intensitate medie s-a produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău, a anunțat INFP.

Seismul cu magnitudinea 4 a avut loc la ora 5 și 28 de minute și a fost resimțit în mai multe localități din apropierea epicentrului, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 147 km în apropierea următoarelor orașe: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 56 km est de Brașov, 62 km sud de Buzău, 68 km sud de Focșani, 73 km nord de Ploiești, 99 km nord-est de Târgoviște.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie tot în județul Vrancea.