Cybercab, robotaxiul fără volan și pedale, a început să transporte pasageri. Autoritățile americane verifică dacă respectă regulile de siguranță: „Mă aștept pe deplin ca Tesla să testeze limitele” 

Tesla a început să ofere curse cu Cybercab, taxiul său autonom cu două locuri, fără volan, pedale sau oglinzi, într-o lansare care testează limitele reglementărilor americane privind siguranța vehiculelor. La doar câteva ore după evenimentul organizat în centrul orașului Austin, Texas, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a anunțat că a deschis un audit privind aproximativ 1.000 de vehicule Cybercab, relatează Reuters.

Autoritățile de reglementare din SUA limitează utilizarea comercială a vehiculelor care nu respectă standardele federale de siguranță vechi de zeci de ani, concepute pentru mașini conduse de oameni și care impun existența unor comenzi manuale. Experții din industrie spun însă că anumite zone gri din legislație, precum și istoricul lui Elon Musk de a contesta în instanță deciziile autorităților, i-ar putea oferi Tesla o șansă de a introduce Cybercab-urile pe scară largă, în ciuda acestor restricții.

În mijlocul unei adevărate frenezii create de fani și influenceri pe rețelele sociale în centrul orașului Austin, Texas, Cybercab-urile au fost adăugate la flota de robotaxiuri a Tesla, care operează în prezent și SUV-uri Model Y, cel mai bine vândut model al companiei.

Tesla a anunțat că oricine poate folosi Cybercab-urile, iar directorii companiei au prezentat planurile privind tarifele, fără să precizeze însă dacă pasagerii vor începe deja să plătească pentru curse.

BREAKING: Tesla has officially started offering Cybercab rides to the public.



I’ve been waiting years to say that!



I took one of the world's first public rides. The cabin is comfortable and spacious, the suspension is soft, and FSD is VERY smooth. It’s an incredible vehicle.… pic.twitter.com/XBzJI9EVQm — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 4, 2026

Spre deosebire de majoritatea celorlalte țări, unde noile modele de vehicule și tehnologiile acestora trebuie să primească aprobarea autorităților de reglementare înainte de lansare, în Statele Unite, producătorii auto pot introduce astfel de vehicule pe drumurile publice pe baza unei autocertificări, prin care declară că acestea respectă standardele federale.

„Nu cred că există o interpretare rezonabilă potrivit căreia Cybercab ar putea respecta Standardele Federale de Siguranță pentru Autovehicule”, a declarat Michael Brooks, directorul executiv al Center for Auto Safety, o organizație care apără drepturile consumatorilor.

În timp ce NHTSA încearcă, într-un ritm mai rapid decât de obicei, să modifice standardele privind siguranța vehiculelor și elaborează separat noi reguli pentru a permite circulația vehiculelor fără șofer, experții spun că aceste demersuri vor avea nevoie, cel mai probabil, de mai mult timp pentru a intra în vigoare decât termenul avansat de Musk.

Musk nu este însă cunoscut pentru faptul că așteaptă ca reglementările să fie schimbate.

„Tesla a testat în mod tradițional limitele și a împins granițele reglementărilor. Mă aștept pe deplin ca Tesla să testeze aceste limite”, a declarat Philip Koopman, profesor de inginerie la Carnegie Mellon University și expert în siguranța vehiculelor autonome.

Koopman spune că Musk ar putea găsi o „interpretare creativă” a reglementărilor privind autovehiculele, să susțină că Cybercab respectă standardele federale și apoi să „inunde piața” cu astfel de vehicule.

„NHTSA sau autoritățile de reglementare din state ar putea avea nevoie de ani pentru a soluționa situația. Între timp, Tesla ar putea opera pe drumurile publice”, a continuat profesorul de inginerie.

Un vehicul fără comenzi manuale convenționale

Tesla a început să producă Cybercab în aprilie, iar Elon Musk a promis că producția va crește „exponențial” spre sfârșitul acestui an sau anul viitor. La prezentarea vehiculului, în 2024, Musk a spus că Tesla intenționează să le vândă cu mai puțin de 30.000 de dolari.

Între timp, Tesla a lansat în Texas și Florida un serviciu de robotaxi contra cost, deocamdată limitat, folosind SUV-urile Model Y, cel mai bine vândut model al companiei. Robotaxiurile Model Y se conduc singure, dar au comenzile manuale impuse de standardele federale de siguranță și, în cazul unora dintre mașini, și șoferi umani de rezervă.

Experții au pus sub semnul întrebării capacitatea mașinilor Tesla de a se conduce singure în condiții de siguranță.

Tesla susține că software-ul său Full Self-Driving, o versiune a acestuia fiind folosită și de Cybercab, este de până la 10 ori mai sigur decât șofatul de către oameni, iar serviciul din Austin a funcționat fără accidente mortale. Cu toate acestea, interviurile Reuters cu mai mulți foști angajați Tesla care au lucrat la antrenarea software-ului pentru conducere autonomă au arătat că acesta continua să întâmpine dificultăți la efectuarea unor manevre de bază.

„Nicio informație publică despre capacitățile Tesla nu sugerează că producătorul este măcar aproape de a putea implementa în condiții de siguranță și în mod fiabil un sistem de conducere autonomă într-o gamă atât de largă de situații precum cea necesară pentru un vehicul fără comenzi convenționale”, a declarat Bryant Walker Smith, profesor de drept la University of South Carolina, specializat în reglementarea conducerii autonome.