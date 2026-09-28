Dă o petrecere cu 100 de lei

Un studiu din 2024 al agenției United Media Services spunea că 45% dintre români organizează petreceri acasă măcar o dată la câteva luni, iar 12% dintre ei chiar o dată pe lună. Dacă ai vrea și tu să chemi prietenii la tine, dar ți-e teamă că nu-ți permiți să hrănești 5-6 oameni, uite trei idei de meniu care să te facă și o gazdă bună, și un om cu mai puține stresuri financiare.

Mai întâi, niște principii:

Însoțește invitația cu nota: “Vino cu ce îți place să bei.” În felul acesta, lumea va ști să nu vină (doar) cu flori pentru gazdă, ci și cu o sticlă de vin, niște cutii cu bere sau sucurile preferate. Cine nu bea alcool poate aduce un desert. Și așa e și normal, când cineva face efortul de a pregăti o masă, musafirii aduc băutura și dulcele.

Pregătește felurile complementare înainte să vină musafirii și felul principal când sunt ei acolo. Dacă sunt înfometați, vor avea ce să ciugulească, dar momentul esențial al cinei rămâne cel în care pui pe masă vedeta.

Pune totul pe centrul mesei – ceea ce se numește family style – și asigură-te că toată lumea are farfurie, tacâmuri și acces la ce e pe centru. Este și un mod de a le da invitaților libertate să-și aleagă ce și cât le place, și unul de a combate risipa alimentară, că dacă te apuci tu să le faci farfuriile, sigur în fiecare va rămâne ceva ce apoi va ajunge la gunoi.

Trei meniuri de 100 de lei (pentru 5-6 persoane)

Petrecere cu aripioare

Un kg de aripioare de pui e în jur de 20 de lei și cu 2 kg hrănești lejer 6 persoane. Secționează-le pe încheieturi (partea cea mai mică, care e doar os și piele practic, pune-o în congelator pentru a o folosi la supe în altă zi), pune condimente (sare, piper, boia și, neapărat, 1 lingură de bicarbonat de sodiu pentru toată cantitatea de aripi), amestecă să ajungă pe toate și lasă-le să stea 15-20 de minute la temperatura camerei, acoperite. Încinge cuptorul/airfryerul la 200C, pune aripioarele pe o tavă într-un singur strat și dă-le la cuptor 15 minute. După 10 întoarce-le ca să se rumenească și pe partea cealaltă. Timpul e orientativ, vezi cu ochii tăi când sunt gata.

Cât sunt la cuptor, fă un sos din ce ai: ketchup, miere, sos de soia, sos teryaki (nu trebuie să le ai pe toate), sare și piper. Unge aripioarele cu acest sos și mai lasă-le câteve minute la cuptor. Apoi sunt numai bune de mâncat, fierbinți.

Poți pune alături: cartofi prăjiți sau piure, salată verde, chifle, ketchup sau maioneză/sos samurai. Dacă ai o gașcă de iubitori de iute, puteți face și un joc cu sosuri tot mai iuți, ca la emisiunea Hot Ones, să vedeți cine rezistă mai mult.

Petrecere cu MBS

Mămăliga cu brânză și smântână este esența comfort food-ului românesc și nimeni nu spune Nu unui bol cu acest mix fierbinte. E suficient să iei o jumătate de kg de telemea (cam 30 de lei), 300g de burduf (30 de lei), smântână sau iaurt grecesc (15 de lei), 500g de mălai 3 minute (6 lei) și îți rămân și bani de ouă, să le faci ochiuri moi și să le pui deasupra. Poate îți pare ceva prea simplu, dar vei fi uimit/ă de succesul meniului.

Petrecere cu cartofi copți

2,5kg de cartofi pentru copt costă în jur de 11-12 lei în supermarket. Îi speli bine și îi dai la cuptor la 200C cam 45-60 de minute, în funcție de cât mai mari sunt. E ușor să îi verifici cu un cuțit să știi sigur că s-au copt. Între timp, pregătești toppingurile: cașcaval ras, telemea rasă, bacon prăjit și mărunțit, niște ceapă verde tăiată rondele, iaurt grecesc, ardei iuți murați. Nu trebuie prea mult din fiecare. Când vin musafirii, scos cartofii din cuptor fierbinți și îi inviți să-și facă cartoful (sau cartofii) perfecți pentru fiecare.