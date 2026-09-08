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Manuale școlare, fotografie ilustrativă. Inquam Photos / Octav Ganea
Actualitate

„Dacă nu le implementezi la examene, degeaba le pui în programă”. Schimbările din materia pentru elevii de liceu, explicate de doi profesori

Adelina Mărăcine
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„Dacă școala ignoră mediul în care elevul trăiește 4-6 ore pe zi, rețelele sociale, își pierde relevanța. Rolul nostru este să-i învățăm să le folosească critic, etic și reflexiv”, spune Cristina Marian-Ionescu, profesoară de Română la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești. Alături de un profesor de Matematică, ea explică noutățile din noua programă pentru elevii de liceu.

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