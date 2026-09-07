„Dacă părinții ar avea mai multă încredere în profesori, toți am avea de câștigat”. Apelul unei directoare în prima zi de școală

Odată cu noul an școlar, pentru elevi, părinți și profesori începe iar o perioadă a incertitudinii: reguli care se schimbă din mers, decizii încă nevalidate, presiuni tot mai mari asupra profesorilor și o relație de încredere tot mai șubredă între familie și școală. Cum se văd toate acestea din interiorul unei școli?

Am stat de vorbă cu profesor Gabriela Dima, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 279 din București, despre examenul suplimentar de admitere la liceu, despre motivele pentru care părinții și profesorii par să se privească tot mai des cu suspiciune și despre singurul cuvânt pe care și l-a propus ca reper pentru anul acesta: încrederea.

Încrederea în școală este greu de păstrat atunci când regulile se schimbă în timp ce jocul este deja în desfășurare. Copiii care au început școala după un anumit sistem ajung, câțiva ani mai târziu, să se pregătească pentru examene după alte reguli. Profesorii și părinții trebuie să se adapteze din mers. Pentru un director de școală, această instabilitate nu înseamnă doar acte normative și proceduri noi, ci și nevoia de a le explica profesorilor, părinților și elevilor ce urmează și de a găsi soluții pentru situații care, uneori, nici măcar nu sunt certe.

Gabriela Dima vorbește despre această capacitate de adaptare ca despre o caracteristică aproape impusă profesorilor români. Dascălii au învățat să meargă înainte indiferent de schimbări, chiar și atunci când acestea înseamnă mai multe sarcini, mai multă presiune și mai puțin timp.

Și relația profesori- părinți pare tot mai delicată. Implicarea părinților în viața școlii pare să fie tot mai redusă, în timp ce așteptările pe care le au de la profesori au crescut. În același timp, dascălii simt că trebuie să explice și să justifice tot mai mult deciziile pe care le iau și observațiile pe care le fac cu privire la copii. Pentru Gabriela Dima, soluția nu este ca părinții să facă mai mult în locul școlii sau școala să facă mai mult în locul părinților, ci ca cele două părți să-și recapete încrederea una în cealaltă.

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