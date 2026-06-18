„Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră” – Zelenski, după atacul masiv cu drone de azi. Kremlinul i-a răspuns

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat Rusia să negocieze și să pună capăt războiului, avertizând, într-un mesaj pe Telegram, că atacurile asupra Ucrainei vor primi un răspuns ferm de la Kiev.

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj Rusiei, joi, după ce dronele ucrainene au lansat cel mai mare atac asupra Moscovei.

„Nu vrem acest război și nu l-am vrut niciodată, iar toată lumea știe asta. Cu siguranță nu vrem ca Ucraina să ardă din cauza inamicului. Dar dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”, a spus el.

„Așadar, permiteți-mi să subliniez încă o dată: a sosit momentul să punem capăt acestei agresiuni, a sosit momentul să punem capăt acestui război”, a declarat președintele ucrainean.

Kremlinul a vorbit de asemenea, joi, prin vocea consilierului prezidențial Iuri Ușakov.

Acesata a spus că cele mai recente atacuri ale Ucrainei asupra Rusiei îndepărtează perspectiva unor contacte directe între președintele Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Cel mai mare atac asupra Moscovei

Dronele ucrainene au atacat Rafinăria de petrol din Moscova (MNPZ) pentru a doua oară în această săptămână, în dimineața zilei de joi, provocând noi pagube vizibile.

Imaginile postate pe rețelele sociale au surprins incendiile provocate de atacuri în complexul rafinăriei.

Sute de drone au țintit regiunea, în ceea ce pare a fi cel mai amplu atac ucrainean cu drone asupra capitalei, au scris agenția rusă Tass și ziarul Kommersant.

Potrivit presei ruse, cel puțin 17 persoane au fost rănite.

A panorama of the largest oil refinery in Moscow.



Morning of June 18th. pic.twitter.com/JOFkYaARWw — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 18, 2026

„Forțele de apărare aeriană continuă să respingă un atac de amploare. Mai multe drone au reușit să ajungă la MNPZ. Se iau măsuri pentru a atenua consecințele”, a scris primarul Moscovei Serghei Sobianin.

Sobianin a mai spus că resturile dronelor doborâte au căzut pe terenul centrului comercial Sadovod – una dintre cele mai mari piețe din Moscova și un important centru de electronice – avariind una dintre clădiri.

În total, 190 de drone ucrainene ar fi fost doborâte de apărarea aeriană rusă în timpul raidului, care a durat între orele 4:00 și 7:00 dimineața, a adăugat primarul, potrivit Tass.

Mai multe incendii la rafinărie

La ora 4:40 dimineața, canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, de pe Telegram, a semnalat prezența unor drone de atac FP-1 în spațiul aerian de deasupra Moscovei.

Până la ora 5:14 dimineața, exploziile se auzeau în tot orașul.

„Unul dintre cele mai sigure orașe din lume, care găzduiește una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia centrală, este cuprins de flăcări. Consecințele războiului lui Putin sunt surprinse în imagini video. Mitul «Moscovei inaccesibile» a fost demontat definitiv”, a relatat Exilenova+.

Anyone who just woke up, please at least comment on the posts at the top.

🤪 pic.twitter.com/blwCLOP799 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 18, 2026

O actualizare de la ora 7:58 dimineața indica faptul că cel puțin cinci incendii s-au produs la rafinărie, iar exploziile continuau.

Imaginile postate pe X au surprins o explozie a unui depozit de petrol, capacul fiind proiectat în aer de forța deflagrației.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Situată la doar 15 kilometri de Kremlin, rafinăria MNPZ, deținută de Gazprom Neft, aprovizionează până la 40% din piața de combustibili din Moscova și aproximativ 70% din benzina consumată în Moscova și în regiunea înconjurătoare.

Capacitatea de prelucrare a rafinăriei depășește 12 milioane de tone de petrol pe an.

Lovituri în tot orașul și în regiune

Conform analizei efectuate de publicația rusă Astra OSINT, cel puțin o clădire rezidențială a fost, de asemenea, lovită în Moscova.

„Pe baza imaginilor video capturate de martori oculari, un analist Astra OSINT a stabilit că atacul a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje din microdistrictul 16 Novie Kotelniki. Impactul a afectat etajele superioare. Imaginile au fost filmate pe strada Dorkina”, a spus canalul.

Sobianin nu a menționat în declarațiile sale oficiale niciun atac asupra unei clădiri rezidențiale.

Guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiov, a declarat că, în timpul atacului asupra capitalei, o dronă a lovit și un bloc de apartamente de pe strada Gagarin din Zhukovski.

În Liuberți, resturile unei drone au avariat un centru de fitness și o clădire dintr-o zonă industrială. De asemenea, acoperișul centrului comercial „Belaia Dacha” a luat foc.

Loviturile au blocat transportul aerian. Patru aeroporturi din regiunea Moscovei – Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski – nu acceptă și nu efectuează zboruri în acest moment, a anunțat Ministerul Transporturilor din Rusia, potrivit Kommersant.