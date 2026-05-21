„Dacă vreți să schimbați școala, schimbați evaluarea”. Ce spune profesoara care a recunoscut public că școala produce și olimpici, și analfabeți funcțional

În plină perioadă a Evaluărilor Naționale, profesoara Mirela Ștețco – după aproape o viață petrecută în educație, ca profesor, și ulterior ca formator, evaluator și specialist în politici educaționale în cadrul Teach for Romania – vorbește despre felul în care examenele și notele ajung să modeleze întreaga școală. După ce explica, într-un interviu anterior pentru Totul Despre Mame, de ce a ieșit „din sistem din disperare”, Mirela Ștețco revine acum cu exemple de școli și profesori care încearcă să schimbe felul în care învață copiii și cu o explicație dură despre ruptura dintre note și învățarea reală.

În școala românească, evaluarea nu înseamnă doar note și examene. Ea ajunge să modeleze aproape tot: felul în care predau profesorii, felul în care învață copiii și chiar imaginea pe care elevii și-o construiesc despre ei înșiși. Când accentul cade aproape exclusiv pe punctaj, barem și performanță măsurabilă, există riscul ca învățarea reală să rămână în plan secund.

Mirela Ștețco spune că aici începe una dintre marile probleme ale educației românești. După zeci de ani petrecuți în sistem – ca profesor, evaluator, formator și specialist în politici educaționale –, vorbește despre ruptura dintre note și competențe reale, despre școlile care încearcă deja să schimbe felul în care învață copiii și despre profesorii care reușesc să lege școala de viața reală.

Mulți părinți au senzația că ai lor copii învață pentru note și examene, nu pentru viață. E o impresie greșită?

Profesor Mirela Ștețco: Din păcate, în prea multe școli din România se învață mult prea puțin. Am scăzut standardele academice și comportamentale și transmitem prea des că nu avem încredere că elevii pot reuși. În multe școli, mai ales din zone vulnerabile, nu mai pregătim riguros nici pentru examen, nici pentru viață. Avem apoi „dresajul” pentru examen, extrem de păgubos, pentru că distruge gândirea critică, bucuria de a face conexiuni și, pe termen lung, plăcerea de a învăța. Așa cum este construit acum sistemul, există prea puțin spațiu pentru pregătirea pentru viață, deși sunt școli și profesori care încearcă să facă asta.

