Dacia a pornit la Mioveni producția celui mai sofisticat și scump model din istoria sa. Bigster ar putea depăși Duster la vânzări, indică unul dintre scenariile luate în calcul

Dacia a început la Mioveni producția de volum a celui mai mare și scump model din istoria sa, SUV-ul Bigster, iar unul dintre scenariile luate în calcul este că modelul ar putea „bate” Duster la vânzări. Dacia spune că a primit peste 1.200 de comenzi pentru Bigster în România și 10.000 la nivel european.

Dacia Bigster va fi din data de 10 aprilie în showroom-urile din România.

„Suntem în fața unui moment important, fiindcă în aceste zile intră pe liniile de fabricație noul Bigster care reprezintă intrarea Dacia în segmentul C și modelul este așteptat în România, dar și în alte părți din Europa, spune Mihai Bordeanu, managing director, Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head România.

Prețul Dacia Bigster pornește de la 23.000 de euro la nivelul de echipare Essential și ajunge la 29.500 euro, pentru versiunea de top, Journey Hybrid 155. La această versiune hibridă prețul poate trece de 31.000 de euro, dacă sunt alese toate dotările opționale disponibile.

Masini in uzina Dacia (foto Vlad Barza)

Bordeanu spune că Bigster este „cea mai mare Dacie de până acum, dar și cea mai deșteaptă și spun asta pentru că sunt 35 de computere pe Bigster, în timp ce pe Logan erau numai cinci, dovadă că lucrurile s-au schimbat”.

Duster era modelul cu cea mai mare producție la Mioveni, cu peste 60% din total, iar pentru a face loc noului Bigster, producția Sandero, Logan și Jogger a scăzut mult. Peste 200.000 de mașini Duster au fost produse anul trecut la Mioveni.

Sile Fulga, director executiv al uzinei vehicule Dacia, spune că Duster va reprezenta undeva pe la 50-60% din producția de la Mioveni, iar Bigster, pe la 30-40%. El a spus că se poate ajunge la 500 de mașini/zi cadența pentru Bigster.

Cuvântul cheie este flexibilitate, spun oficialii Dacia, fiindcă se poate „jongla” cu producția celor două modele dacă, spre exemplu, va fi o cerere atât de mare pentru Bigster, încât să fie nevoie ca producția Bigster să o depășească pe cea a Duster, la uzina din Argeș. „Va exista o flexibilitate pe care o putem asigura în orice moment, în funcție de cerere”, spune șeful uzinei.

Caroserii in uzina Dacia (foto Vlad Barza)

„Cele două modele reprezintă peste 90% din producție, dar va fluctua procentul dintre ele, mai ales dacă va fi cerere mare pentru Bigster”, completează Mihai Bordeanu.

Nu ar fi exclus ca Bigster să devină cel mai vândut model Dacia, dar șeful Dacia spune că Bigster este un pariu, fiindcă Dacia intră în acest segment nou și nu are de unde să știe ce va urma. „Mi-e greu să spun cât de adâncă este apa, dacă nu am mai înotat niciodată în ea. Să așteptăm să vedem ce se întâmplă în șase luni și vom face ajustările, dacă va fi nevoie”.

Bordeanu spune că este diferit clientul de Bigster față cel de Duster, iar o schimbare este că va fi mai mare decât orice model Dacia de până acum ponderea clienților care își vor lua în premieră o Dacie, datorită Bigster. Noul SUV este considerat de companie ca fiind model „de cucerire”, în ideea că aduce mărcii clienți care au avut până la Bigtser doar mașini de la alte brand-uri.

Dacia fabrică în medie 1.357 de vehicule pe zi, iar 90% ajung la export, în 71 de țări.

În ultimii ani s-au făcut investiții de 340 milioane euro pentru a produce Bigster la Mioveni.

Bigster va readuce uzina Dacia spre o producție anuală de 350.000 de mașini, după ce anul trecut a fost de 309.000.

Dacia Bigster, prezentat sub formă de concept în 2021, are 4,57 m lungime. Spre comparație, Duster are 4,34 m lungime, Logan are 4,39 m, Sandero are 4,10 m, iar Jogger are 4,55 m lungime.