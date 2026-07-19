Dacia Bigster, elogiată de Green NCAP, care dezvăluie „cele mai performante mașini pentru drumurile de vară”

O analiză obiectivă a GreenNCAP, divizia EuroNCAP dedicată eficienței și emisiilor autovehiculelor, arată că Dacia Bigster este singurul automobil dintre noile modele din piața europeană care poate parcurge un traseu de 800 de kilometri fără să realimenteze pe parcurs, fiind declarată „cel mai spațios hibrid de familie”.

„În loc să se bazeze exclusiv pe afirmațiile producătorilor sau pe cifrele oficiale, Green NCAP evaluează modul în care vehiculele se comportă în condiții controlate și repetabile, inclusiv cerințele suplimentare create de pasageri, bagaje, diferite tipuri de drumuri și controlul climatizării”, explică instituția – creată de EuroNCAP la cererea autorităților europene – modul de analiză a performanțelor de consum pentru modelele aflate în acest moment la vânzare și care pot fi utilizate ca mașini de familie.

Analiza GreenNCAP a obținut pe baza criteriilor realiste de consum cele mai bune mașini în cinci categorii distincte, luând în calcul consumul de energie electrică sau combustibil, durata de încărcare în cazul vehiculelor electrice și autonomia reală cu un plin de rezervor sau baterie. Dintre cele cinci mașini, două sunt complet electrice, două full-hybrid și una pe benzină.

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