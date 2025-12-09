Dacia deschide în România comenzile pentru noile modele Sandero. Cât costă cea mai vândută mașină din Europa

La două luni după prezentarea lor oficială la Paris, Dacia deschide comenzile în România pentru noile modele Sandero și Sandero Stepway. Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în 2024.

Livrările în showroom-uri vor avea loc în primul trimestru al anului viitor.

Cele două modele sunt disponibile la prețuri începând de la 15.750 euro (TVA inclus) pentru versiunea Sandero expression echipată cu motorul TCe100, până la 19.600 euro (TVA inclus) pentru versiunea de top, Sandero Stepway extreme, echipată cu motorul ECO-G 120, cu cutie de viteze automată, spun cei de la Dacia.

Dacia Sandero (sursa foto Dacia)

Sandero este disponibil în două niveluri de echipare – expression și journey, fiecare beneficiind de două variante de motorizare: TCe100 și ECO-G 120 (cu cutie de viteze manuală sau automată).

În ceea ce privește Sandero Stepway, acesta propune trei niveluri de echipare – essential, expression și extreme. Gama de motorizări include propulsorul pe benzină TCe 110, cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte, și noul ECO-G 120.

Dacia Sandero Stepway facelift (foto Dacia)

În cazul modelului Sandero, prețurile variază între 15.750 Euro (TVA inclus) pentru versiunea expression cu motorizarea TCe 100 și 18.350 Euro (TVA inclus), pentru versiunea journey cu motorizarea ECO-G 120.

Sandero Stepway este disponibil începând de la 16.000 euro (TVA inclus) pentru versiunea essential, cu motorul TCe 110, și 19.600 euro (TVA inclus), pentru versiunea extreme, cu motorul ECO-G 120 și cutie de viteze automată.

Dacia spune că, datorită capacității mărite a rezervorului de GPL (49,6 litri – față de 40 litri pe modelele anterioare), autonomia poate ajunge la 1.480 km pe Sandero Stepway și până la 1.590 km pe modelul Sandero.