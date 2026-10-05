Dacia oprește temporar producția la uzina din Mioveni. Ce se va întâmpla cu angajații

Dacia va opri timp de două zile producția din cauza cererii slabe de pe piață. În același timp, compania a început și un alt treilea program de plecări voluntare.

Activitatea la uzina Dacia de la Mioveni va fi oprită în zilele de 9 și 12 octombrie 2026.

Cum motivează conducerea Dacia oprirea temporară a producției

„Conducerea companiei ne-a informat că din cauza caietului de comenzi trebuie să oprească producția în cele două zile”, a spus, într-un dialog pentru HotNews, Viorel Ungureanu, lider al Sindicatului Automobile Dacia (SAD).

Întrebat despre nivelul producției, liderul sindical a spus că în prezent uzina produce 1.060 de mașini/zi, iar în iulie producția era de 1.160.

Anunțul vine după ce grupul Renault a anunțat că cele mai noi modele Dacia – Striker și noua generație a mașinii electrice Spring nu vor fi produse în România. Striker este produs în Turcia, iar noul Spring va fi asamblat în Slovenia.

Ce spune nota internă trimisă angajaților Dacia Mioveni

Conducerea companiei a trimis salariaților o notă internă prin care îi anunță despre oprirea temporară a producției:

„În contextul evoluției pieței auto și a necesității alinierii nivelului de producție la volumul comenzilor, activitatea în zilele de 9 și 12 octombrie 2026 va fi adaptată după cum urmează:

a) Uzina Vehicule Dacia (UVD) își va întrerupe activitatea de producție.

Salariații care nu vor fi programați la lucru vor rămâne la domiciliu și vor beneficia de drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.

Pentru asigurarea continuității unor activități esențiale și pentru pregătirea reluării lucrului în condiții optime, se vor desfășura, în mod excepțional, următoarele activități:

retușuri și realinieri;

fabricație și expediții de piese de schimb;

activități logistice aferente și descărcări de camioane;

inventarierea pieselor;

întreținerea instalațiilor, curățenie tehnologizată, activități 5S;

teste în urma implementării tehnologiilor noi în Caroserie;

activități de alimentare și stabilizare a fluxurilor în departamentele Caroserie și Vopsitorie.

b) Celelalte direcții conexe își vor adapta programul de lucru și efectivele de personal în funcție de programul UVD și de necesitățile clienților externi.

Salariații desemnați pentru desfășurarea activităților menționate mai sus vor fi informați de către managementul local și vor asigura prezența la locul de muncă, potrivit planificării stabilite”.

Un nou program de plecări voluntare

Liderul sindical Viorel Ungureanu spune că, în același timp, a fost inițiat un al treilea val de plecări voluntare, după cele două din aprilie și iulie.

Programul a început luni, iar muncitorii se pot înscrie până pe 20 octombrie. Plecările vor fi începând cu data de 1 noiembrie. Sindicalistul estimează că în jur de 150 de angajați vor fi eligibili pentru această „rundă” de plecări.

Plățile compensatorii pot ajunge la 240.000 de lei pentru o categorie specială de angajați care suferă de boli profesionale. Publicația locală pitesti24.ro publică întreaga listă. Spre exemplu, plățile compensatorii pot ajunge la 210.000 lei pentru cei care au peste 16 ani vechime și vor fi de 85.000 lei pentru cei care au între doi și patru ani vechime.

Conform liderului sindical, numărul de angajați la Dacia a ajuns la aproximativ 9.000, de la peste 10.000 la finalul lui 2025. Dacia anunțase la început de an că numărul angajaților va scădea cu 1.200 printr-o combinație între plecări voluntare şi contracte pe durată determinată ce nu mai sunt reînnoite.

Plățile compensatorii, în funcție de vechime

până la 2 ani vechime — 45.000 lei, net

între 2 și 4 ani vechime — 85.000 lei, net

între 4 și 8 ani vechime — 125.000 lei, net

între 8 și 12 ani vechime — 150.000 lei, net

între 12 și 16 ani vechime — 180.000 lei, net

peste 16 ani vechime — 210.000 lei, net

Producția Dacia a scăzut

În primele opt luni, Dacia a produs 169.000 de automobile la uzina de la Mioveni, față de 185.000 în primele opt luni ale anului trecut, arată datele ACAROM.

În iulie, Dacia a produs aproape 26.000 de mașini, în timp ce în august, sub 4.000, fiindcă în mod tradițional, în luna a opta producția este oprită mai mult de 20 de zile pentru ample verificări tehnice. În acest an producția a fost oprită între 3 și 25 august.

Cum a evoluat producția Dacia la Mioveni în ultimii cinci ani (număr de mașini):