Dacian Cioloș candidează pentru șefia unei organizații internaționale. Propunerea a fost făcută de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat că fostul prim-ministru Dacian Cioloș va fi candidatul României pentru postul de secretar general al Organizației Internaționale a Fracofoniei.

Președintele a anunțat candidatura lui Dacian Cioloș în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei.

Noul secretar general al OIF va fi desemnat în luna noiembrie, la sommet-ul din Cambodgia, pentru perioada 2027-2030.

Actualul secretar general este Louise Mushikiwabo (fost ministru de externe al Rwandei, 2009-2018), aflată la finele celui de-al doilea mandat de patru ani.

În afară de Dacian Cioloș, mai există două candidaturi, promovate de țări din Africa Centrală.

„Este un semn bun că avem o competiție, un semn de vitalitate și în acest context credem că apariția unei noi candidaturi poate aduce o opțiune suplimentară și poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizației”, a spus Nicușor Dan, în alocuțiunea susținută luni.

„Am plăcerea să vă anunț că avem în vedere implicarea României în aceast competiție prin lansarea candidaturii domnului Dacian Cioloș, fost prim-ministru și fost comisar european pentru Agricultură. Este o regiune care nu a mai dat un secretar general, o opțiune cu vocația de a reuni”, a continuat președintele

Secretarul General al Francofoniei este cel mai înalt responsabil al OIF, este ales pentru o perioadă de patru ani de către Sommet. Este reprezentantul legal al OIF şi are atribuții în punerea în practică a deciziilor Consiliului Permanent al Francofoniei, pe care îl şi prezidează. Secretarul General conduce acțiunea politică a Francofoniei și este purtătorul de cuvânt al OIF.