„Mașinile de curse” ale Marinei SUA, „înarmate până în dinți”, au fost desfășurate în Strâmtoarea Ormuz, anunță șeful armatei americane

USS Fitzgerald, un distrugător cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke al Marinei Militare a SUA. FOTO: Stephen Dwyer / Alamy / Profimedia

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al armatei americane, a delarat joi într-o conferință de presă la Pentagon, că Statele Unite vor urmări orice navă care încearcă să ofere sprijin Iranului, adăugând că aceste acțiuni vor avea loc atât în apele teritoriale iraniene, cât și în apele internaționale. El a oferit o serie de detalii despre primele zile ale blocadei, avertizând inclusiv că „mașininile de curse” ale Marinei SUA patrulează prin Strâmtoarea Ormuz, scriu Reuters și Sky News.

Generalul de rang înalt a spus că armata americană este „gata să reia operațiuni militare de amploare practic în orice moment”.

Între SUA și Iran este în vigoare un armistițiu, dar acesta urmează să expire pe 22 aprilie, fără ca cele două părți să fi convenit până acum asupra unei prelungiri clare.

Caine a punctat că eforturile din cadrul „Operațiunii Epic Fury” – denumirea americană a conflictului cu Iranul – au creat condițiile necesare pentru acest armistițiu.

SUA, și în special președintele american Donald Trump, au amenințat frecvent Iranul pe parcursul conflictului.

Armata SUA promite să vizeze navele iraniene aflate sub blocadă

Statele Unite vor urmări în mod activ orice navă sub pavilion iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Teheranului, a spus generalul Dan Caine.

„Acest lucru include navele din «Flota Neagră» care transportă petrol iranian”, a adăugat el.

Șeful armatei americane a avertizat Iranul că peste 10.000 de marinari, pușcași marini și piloți vor executa misiunile legate de blocadă, alături de peste o duzină de nave și zeci de avioane de luptă.

După eșuarea negocierilor de pace din weekendul trecut desfășurate în Pakistan, la Islamabad, Donald Trump a dispus impunerea blocadei navale asupra porturilor iraniene luni, la ora 17:00, ora României, Comandamentul Central al SUA insistând că nicio navă nu a străpuns până acum liniile de blocadă.

Termenii exacți ai blocadei și modul în care aceasta va fi aplicată rămân neclari, dar SUA au anunțat la începutul acestei săptămâni că vor începe „procesul de stabilire a unui nou coridor… pentru a încuraja libera circulație a comerțului”.

13 nave care au încercat să străpungă blocada, obligate să se întoarcă

Continuând prezentarea lui privind blocada americană asupra Strâmtorii Ormuz, generalul Dan Caine a afirmat că, la începutul acesteia, „au fost șapte nave care ne-au trezit îngrijorarea”.

El a explicat că, pe 13 aprilie, la mai puțin de trei ore de la instituirea blocadei, au existat deja încercări de a o străpunge.

„Imediat, acești fugari au început să vadă, să simtă și să perceapă puterea de luptă a Americii, care se abătea asupra lor”, a spus șeful armatei SUA.

Acest lucru se realizează, conform generalului american, printr-o combinație dintre un distrugător aflat în strâmtoare și puterea aeriană a portavionului USS Abraham Lincoln.

El a adăugat, de asemenea, că orice „fugari” care încearcă să treacă vor fi avertizați, iar de la începutul blocadei 13 nave au fost obligate să se întoarcă.

Conform generalului, „în mod înțelept” căpitanii navelor care încercau să treacă au decis să facă cale întoarsă.

„Mașinile de curse” ale Marinei SUA, desfășurate în Strâmtoarea Ormuz

Spre finalul briefingului de la Pentagon, Dan Caine a adresat noi avertismente Iranului, transmițând Teheranului că „mașinile de curse” ale Marinei SUA patrulează deja în Strâmtoarea Ormuz.

Distrugătoarele din clasa Arleigh Burke au o înălțime de „aproape 10 etaje” și sunt „înarmate până în dinți cu rachete sol-aer, rachete de croazieră pentru atac terestru, rachete antinavă, rachete antisubmarin, torpile, tunuri navale de 5 inci, multiple sisteme de război electronic și elicoptere la bord”, a spus el.

Caine a precizat că acest lucru a extins raza de acțiune și capacitatea distrugătoarelor marinei americane.

Dar cea mai puternică parte a flotei desfășurate este „Marinarul American”, cu peste 300 de oameni la bord, care sunt „inima și sufletul acestor nave de război”.

„Ei operează non-stop într-o stare constantă de pregătire, fiind mereu la dispoziția forței noastre comune”, a conchis Caine.

În cadrul aceleiași conferințe de presă de la Pentagon de joi, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth a avertizat și el că forțele SUA din Orientul Mijlociu sunt pregătite să reia operațiunile de luptă dacă Iranul nu încheie un acord de pace.

„Voi, Iranul, puteți alege un viitor prosper, un pod aurit și sperăm că așa veți face pentru poporul iranian. Dar dacă Iran alege prost, vor avea o blocadă și bombe lansate asupra infrastructurii, inclusiv asupra celei energetice”, a avertizat Pete Hegseth.

Două superpetroliere au intrat în Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz

În pofida afirmațiilor responsabililor militari americani, un al doilea superpetrolier supus sancțiunilor SUA a intrat în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de transport maritim, citate de Reuters.

Petrolierul „RHN”, din categoria Transportator Foarte Mare de Țiței (VLCC), a intrat în Golful Persic miercuri, conform datelor furnizate de LSEG și Kpler. Nu a fost clar imediat încotro se îndreaptă VLCC-ul, care are o capacitate de transport de 2 milioane de barili de petrol.

Intrarea petrolierului în Golful Persic a avut loc la o zi după ce VLCC-ul „Alicia”, sancționat de SUA, a traversat Strâmtoarea Ormuz. Alicia se îndreaptă spre Irak, conform datelor Kpler.

Ambele petroliere au transportat petrol iranian în ultimii ani, potrivit datelor Kpler.