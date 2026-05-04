Dan Dungaciu, despre propunerea de premier a AUR: „Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului”/ Scenariul alegerilor anticipate

Dan Dungaciu, la lansarea barometrului de opinie „R. Moldova între România, Ucraina şi Rusia (Transnistria)”, eveniment organizat de Fundaţia Universitară a Mării Negre „Mircea Maliţa”, in Bucuresti, 6 martie 2024. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a afirmat, la Digi24, că partidul nu l-a desemnat cel puțin deocamdată pe Călin Georgescu drept candidatul său la funcția de prim-ministru în eventualitatea căderii guvernului Bolojan. Totodată, Dungaciu a dat asigurări că AUR nu va susține un guvern cu un premier PSD.

„Nu avem acum o decizie legată de cine va fi nominalizarea noastră de premier. Călin Georgescu nu este deocamdată decizia partidului. Că apare în presă este, într-un fel, firesc”, a spus Dan Dungaciu răspunzând unei întrebări pe această temă.

Dungaciu a spus că obiectivul AUR este ca din această criză politică să se ajungă la alegeri anticipate, care ar pune capăt crizei, față de alte soluții, care doar ar prelungi-o.

„Strategia noastră pe termen mediu sunt alegerile anticipate și sperăm că și alte partide o vor sprijini. Nu se pune problema să întinzi o guvernare care nu a funcționat bine nici înainte”, a spus prim-vicepreședintele AUR.

Dan Dungaciu a estimat că anticipatele ar duce la o coaliție mai stabilă alcătuită din numai două partide, nu patru, ca în momentul de față.

„Dacă ne uităm pe sondaje, două partide vor crește ponderea electorală: noi și PNL. Calculul nostru nu ține doar de oportunități de moment, dar după viitoarele alegeri două partide maxim vor câștiga guvernarea, nu patru (…) Pragmatic, ce pierzi în Parlament, vei câștiga la Executiv”, a spus reprezentantul AUR.

Dacă nu se ajunge la alegeri anticipate, AUR mai are o singură variantă pe care o ia în calcul. „Dacă ni se va accepta premierul și programul de guvernare, sigur că vom putea sta la masă. Cu un premier pe care îl vom decide (…) Vrem să guvernăm când vom putea să ne impunem programul propriu de guvernare. Nu vrem să susținem un guvern PSD”, a conchis Dungaciu.