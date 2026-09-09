Dan Dungaciu despre Sorina Matei, propunerea AUR la TVR: „Experiență consistentă, CV profesional bogat”

Vicepreședintele AUR spune că și alegerile din Germania dovedesc că autoritățile din România trebuie să fie „înțelepte” și să discute cu partidele pe care, până acum, le considerau „dincolo de cordonul sanitar”.

Reacțiile de tip „șoc și groază” apărute după numirea jurnalistei Sorina Matei ca șefă interimară la Televiziunea Română nu au avut ca miză principală persoana desemnată, ci tensiunea legată de șubrezirea „cordonului sanitar” din jurul AUR, afirmă Dan Dungaciu într-o postare pe Facebook.

Dungaciu spune că numirea este „perfect legitimă profesional”, având în vedere că noua directoare are „o experiență mai consistentă” și un „CV profesional mai bogat” în comparație cu cei care au ocupat anterior această poziție.

„Tensiunea majoră a apărut din discrepanța, din diferența majoră de abordare a Președinției României față de AUR și victoria de ieri. Președintele României nici măcar nu concepe ca acest partid să susțină politic un nou guvern, să se întâlnească cu el sincer și pentru discuții constructive, darămite să ajungă la guvernare”, afirmă liderul AUR.

Acesta subliniază că faptul că o propunere a partidului AUR s-a dovedit a fi câștigătoare pentru o instituție strategică pentru statul român, cum este televiziunea națională publică, reprezintă discrepanța majoră.

„Ceva s-a rupt!”, scrie Dungaciu, adăugând că acest eveniment reprezintă „poate cea mai mare șubrezire a cordonului sanitar” și o punere în criză a ideii de partid „proscris”.

„Cordonul sanitar a fost deja șubrezit. Nu aș compara explicit alegerile din Germania cu numirea de la TVR, dar, în principiu, de dragul discuției, am putea să le așezăm la același nivel”, adaugă Dungaciu.

Exemplul din Germania

El dă exemplul revistei The Economist, care, după victoria Alternative für Deutschland (AFD) în alegerile regionale din Germania, a recomandat conservatorilor din CDU „reconsiderarea rigidității Brandmauer-ului” (zidul de foc / cordonul sanitar) în favoarea unui dialog cu politicienii care exprimă poziții moderate.

„The Economist a înțeles că această luptă nu se poate duce la capăt. Războiul tuturor împotriva tuturor, o luptă între alb și negru, o luptă care spune că cine câștigă puterea ia toată puterea și este liber, nu-i așa, să-și anihileze adversarii din opoziție — această luptă nu duce decât la distrugerea societății germane sau, dacă vreți, la crearea unei crize pe care nu o vor simți numai germanii, ci toți europenii. The Economist îndeamnă la echilibru”, adaugă liderul AUR.

Dungaciu avertizează instituțiile de putere și partidele din mainstream (PSD, PNL, USR) că refuzul dialogului și continuarea unui „război al tuturor împotriva tuturor” riscă să se transforme într-o luptă a celor care dețin puterea astăzi „împotriva democrației”.

El cere așezarea la masa dialogului, asumarea faptului că toate partidele votate de români sunt egale și respectarea spiritului Constituției, chiar dacă evoluțiile politice ar duce spre organizarea de alegeri anticipate.

„Într-o democrație conduc cei care primesc votul cetățenilor. Și punct”, a mai spus prim-vicepreședintele AUR.