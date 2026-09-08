Jurnalista Sorina Matei, șefă interimară la TVR, la propunerea AUR. Cine vine la șefia Radioului

Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR să preia interimar șefia Televiziunii publice, după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea parlamentului de instalare a conducerii TVR.

Propunerea a fost făcută în birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului și a trecut cu voturile PSD, AUR și SOS.

Sorina Matei o va înlocui pe Adriana Săftoiu.

Nou șef și la Radioul Public

O situație similară este și în cazul Radioului public. Aici Robert Schwarz va fi înlocuit, la propunerea PSD, de Răzvan Dincă.

Răzvan Ioan Dincă a mai fost președinte al Radio România în perioada 2021–2025.

Interimatele durează 60 de zile.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei este jurnalistă. A lucrat la Jurnalul Național din 1997 până în 2003, când a făcut pasul în televiziune.

Din septembrie 2003 a lucrat în televiziune la Antena 1 și Antena 3. A fost reporter și a coordonat secția Politic. După Antena 3, au urmat B1TV, România TV, Digi24 și Aleph News.

La Aleph News realiza emisiunea „Off/On the Record”. Ulterior, Sorina Matei s-a alăturat redacției Gândul.

Senator AUR: A fost o înțelegere cu PSD

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat la finalul ședinței că a fost o înțelegere a partidului său cu PSD pentru votarea Sorinei Matei.

„Știam că va trece, și noi le-am votat omul la radio”, a mai spus Peiu.

„Nu știu despre această coaliție (n.r. PSD-AUR). A fost o propunere. A fost propusă doamna Săftoiu – noi nu am fost de acord cu doamna Săftoiu, am fost de acord cu cealaltă propunere. Argumentele le-am discutat în interior. Am votat-o pentru că este persoana potrivită din punct de vedere jurnalistic”, a declarat senatorul PSD, Daniel Zamfir, la finalul ședintei.

CCR a dat dreptate AUR

Curtea Constituțională a decis pe 29 aprilie că hotărârile Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor CA ai SRTV şi SRR sunt neconstituționale. Curtea a susținut că numirile nu au respectat algoritmul politic din Parlament.

AUR contestase la CCR modul în care au fost împărțite locurile în Consiliile de Administrație ale SRTv și SRR, acuzând că nu a fost respectată configurația politică a Parlamentului.

Consiliul de Administrație al SRTV este format din 12 persoane, președinta acestuia fiind Adriana Săftoiu, numită la propunerea Guvernului. Pe lângă ea, în CA mai sunt doi reprezentanți PSD, doi PNL, unul USR, unul UDMR, unul AUR, unul din partea minorităților, unul din partea președintelui și unul din partea salariaților SRTv.

Consiliul de Administrație al RRA decis de Parlament anul trecut are 13 membri, președintele CA fiind Robert Cristian Schwartz, propus de USR.