Dan Dungaciu spune că PNL trebuie să aleagă între două „tipuri de umilință”, după ce premierul desemnat a afirmat că nu va cere voturile AUR

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, consideră că premierul desemnat Siegfried Mureșan nu va aduna suficientă susținere în Parlament pentru învestirea unui guvern și că „soluția” pentru depășirea crizei politice „sunt alegerile anticipate”.

Însărcinat de președintele Nicușor Dan cu formarea Guvernului, eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, a declarat vineri seară la Digi24 că nu va merge la AUR să ceară voturi, dar că nu poate controla votul individual al parlamentarilor.

Dan Dungaciu i-a dat o replică, sâmbătă, la Antena 3, susținând că PNL va trebui să aleagă între două „tipuri de umilință” – o decizie a lui Siegfried Mureșan de a-și depune mandatul de premier desemnat sau un eșec la votul din Parlament.

„Nu ne interesează ce face domnul Siegfried Mureșan, pe unde se duce sau unde nu se duce, pentru că senzația noastră este că asistăm la un «episod-pilot», ca să spun așa, încă n-a început «filmul adevărat», și acest «episod-pilot» se va derula între decizia pe care trebuie să o ia PNL în a depune mandatul, deci un tip de umilință, sau nu a primi voturile în Parlament, al doilea tip de umilință. Trebuie să aleagă pe ce direcție se vor duce”, a declarat Dan Dungaciu.

El consideră că finalul este „deja anunțat”, iar „filmul real” va fi reprezentat de „a doua nominalizare” de premier „și tensiunile care o să apară în urma acestei cea de-a doua nominalizări”.

„Soluția sunt alegerile anticipate”

Prim-vicepreședintele AUR este de părere că Siegfried Mureșan nu va reuși să adune cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea unui guvern.

El a spus că „problema președintelui” Nicușor Dan „nu este să facă judecăți psihologice despre Parlament”, ci să se uite „la Constituție” și să constate „că, atunci când Parlamentul, că de asta avem separația puterilor în stat, se blochează, mergem la anticipate”.

Dungaciu a descris scenariul alegerilor anticipate drept „soluția europeană” pentru depășirea actualei crize politice.

„Cred că cel mai important lucru, ca România să poată fi pusă pe roate, este să avem anticipate, să nu mai existe nici «cordonul sanitar», nici «zidul de foc», indiferent cum vreți să îl numiți, să renunțăm la toate aceste lucruri care au blocat România și să începem negocieri toate partidele, în așa fel încât în România să existe o majoritate care patru ani poate să spere că schimbă ceva în România”, a mai declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR.

Articolul 89 din Constituția României îi dă președintelui Nicușor Dan posibilitatea de a dizolva Parlamentul dacă acesta din urmă „nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.