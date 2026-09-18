Siegfried Mureșan: PSD să aleagă dacă vrea guvern proeuropean sau își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu nu voi merge la AUR să cer voturi. Dacă vor fi, n-am cum să le controlez

Siegfried Mureșan, candidatul la funcția de prim-ministru, a declarat că își dorește „o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD” despre posibilitatea de a obține susținerea social-democraților, dar că nu va cere voturi de la AUR.

Liberalul, nominalizat joi de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, a spus vineri seară la Digi24 că în acest moment beneficiază de doar 169 de voturi în Parlament, cele ale partidelor care l-au propus pentru funcția de premier, PNL, USR și UDMR.

Pentru a fi învestit, are nevoie de 233.

„Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a vorbit și despre ordinea în care intenționează să abordeze grupurile parlamentare.

„În primul rând, îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România – și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin”, a adăugat premierul desemnat.

Apoi, Siegfried Mureșan vrea să discute cu minoritățile naționale și cu PSD.

„După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern proeuropean sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”, a continuat Siegfried Mureșan

Ce a spus despre eventuale discuții cu AUR

Întrebat dacă va merge și la grupul AUR pentru a-și prezenta viziunea, Siegfried Mureșan a infirmat, însă a menționat că nu poate controla votul individual al parlamentarilor.

„Nu voi merge la sediul sau la grupul AUR (…). Toate discuțiile pe care le port, ca premier desemnat, sunt discuții oficiale. Acum ce vă pot promite este că nu voi altera programul de guvernare pentru a face pe plac unui partid care nu este pro-european. Evident că dacă eu spun ceva, care este corect, în care cred, care este pro-european și este bun pentru România, și votează anumiți parlamentari, eu nu pot să îi opresc”, a continuat premierul desemnat.

El susține că parlamentarii au de ales între un guvern Siegfried Mureșan și alegerile anticipate.

„Parlamentarii știu că este trecerea acestui guvern sau alegerile anticipate, dar, repet, noi nu vom face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterul pro-european al acestui guvern”, a afirmat Siegfried Mureșan.

El a reiterat că nu poate controla votul individual al parlamentarilor, sugerând că nu exclude posibilitatea de a fi votat și de deputați sau senatori de la AUR.

„Nu am cum să nu le accept (eventuale voturi de la parlamentari AUR, n.r.), fiindcă nu controlez parlamentarii AUR și nu controlez parlamentarii niciunui alt partid, fiindcă nu am crezut niciodată în controlul parlamentarilor. Parlamentarii sunt liberi să voteze conform conștiinței lor, sigur, în acord cu programul și strategia propriului partid”, a mai declarat premierul desemnat.

Conform Articolului 103 din Constituție, Siegfried Mureșan are 10 zile la dispoziție pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire are nevoie de voturile a 233 de deputați și senatori.