Dan Motreanu răspunde motivației Tribunalului Ilfov privind decizia dată în favoarea grupării anti-Bolojan. „Golește de conținut autonomia partidelor”

Prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu răspunde, într-o postare pe Facebook, motivației date de Tribunalul Ilfov prin care a fost suspendată decizia conducerii PNL excluderea din partid a parlamentarilor care intenționau să susțină învestirea guvernului Veștea.

În primul rând, Motreanu respinge afirmația instanței potrivit căreia impunerea unui mandat de vot în Parlament pentru parlamentarii PNL ar contravine Constituției care stipulează că mandatul imperativ al parlamentarilor este nul.

„Hotărârea Tribunalului Ilfov pare să transforme un principiu constituțional într-unul pe care Constituția nu îl consacră: dacă votul parlamentar este liber, atunci statutul partidului devine opțional. Tocmai aici începe problema juridică”, susține liberalul.

„Un partid nu mai are dreptul să își aplice propriul statut”

Dan Motreanu argumentează că interzicerea mandatului imperativ nu poate fi extinsă până în punctul în care un partid „nu mai are dreptul să își aplice propriul statut și să își protejeze identitatea politică.”

Liberalul susține că mandatul parlamentar și calitatea de membru de partid sunt raporturi juridice distincte, primul referindu-se la relația dintre parlamentar și alegător, al doilea fiind întemeiat pe libertatea de asociere.

Astfel Statutul PNL, aprobat deja de instanț, prevede că un membru trebuie să adere la valorile și principiile partidului, să respecte deciziile conducerii și să apere opțiunile politice ale partidului.

„Tot statutul prevede că încălcarea gravă a acestor obligații poate atrage sancțiunea excluderii. Aceste prevederi nu sunt simple declarații de principiu. Ele reprezintă reguli juridice asumate voluntar de fiecare membru al partidului”, continuă numărul 2 din PNL.

Un alt argument este legat de faptul că mandatul parlamentar a fost obținut într-un sistem de reprezentare proporțională, pe liste de partid, nu într-un sistem uninominal.

„Legitimitatea politică a alesului este, prin urmare, puternic legată de formațiunea politică pe lista căreia a candidat și de angajamentele asumate de aceasta în fața electoratului. Acesta este unul dintre fundamentele reprezentării proporționale în toate democrațiile europene”, susține Motreanu.

Apel la Comisia de la Veneția

El invocă un document al OSCE și Comisiei de la Veneția, Guidelines on Political Party Regulation, în care se spune că partidele au dreptul să-și stabilească regulile interne, precum și condițiile de dobândire și pierdere a calității de membru.

Motreanu dă exemplul grupurilor politice din Parlamentul European care iau măsuri sancționatorii împotriva membrilor care nu respectă deciziile, ce nu afectează mandatul de eurodeputat în sine, ci raporturilor europarlamentarului cu grupul politic din care face parte.

„Dacă s-ar accepta ideea că un partid nu își mai poate aplica propriul statut ori de câte ori este vorba despre un parlamentar, atunci obligațiile asumate la înscriere și sancțiunile prevăzute de statut ar deveni lipsite de orice efect juridic. O asemenea interpretare ar goli de conținut autonomia partidelor politice, consacrată de Constituție, de Legea partidelor politice și de standardele europene”, a conchis prim-vicepreședintele PNL.

Ce au contestat disidenții din PNL

Tabăra anti-Bolojan a contestat la Tribunalul Ilfov cele două decizii ale Biroului Permanent Național al PNL prin care s-a decis mandatarea grupurilor parlamentare să nu susţină învestirea unui guvern propus de Adrian Veștea, iar la un eventual vot de învestitură parlamentarii PNL să nu participe la vot ori să îşi exprime opţiunea prin formula „prezent, nu votez”, cu menţiunea că nerespectarea acestei decizii de către parlamentarii PNL atrage pierderea calităţii de membru al partidului.

Ulterior, printr-o altă decizie BPN a decis excluderea oricărui membru PNL care acceptă o nominalizare pentru funcţia de prim-ministru sau ministru fără aprobarea forurilor de conducere ale partidului.

Motivarea Tribunalului Ilfov

Judecarea odonanței președințiale depuse la Tribunalul Ilfov în 18 iulie de tabăra anti-Bolojan a fost judecată și soluționată în aceași zi, la doar o oră și jumătate după înregistrarea dosarului, fără a fi citat PNL.

Tribunalul Ilfov a dat câștig de cauză celor 16 parlamentari liberali invocând Constituția României care prevede că „în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului”, și că „orice mandat imperativ este nul”.

„Mandatul parlamentar este unul reprezentativ, deputaţii şi senatorii aflându-se, în exercitarea mandatului, în serviciul întregului popor, iar nu al formaţiunii politice pe listele căreia au candidat, sensul interdicţiei mandatului imperativ fiind tocmai acela că parlamentarul nu poate fi ţinut juridic de instrucţiuni obligatorii ale unei voinţe exterioare cu privire la modul de exercitare a mandatului, inclusiv cu privire la sensul votului său”, se mai arată în motivarea Tribunalului Ilfov.

În plus, reține tribunalul, „o eventuală sancţionare a reclamanţilor prin excluderea automată din partidul politic din care aceştia fac parte în prezent, pentru modul în care îşi exercită votul de învestitură a Guvernului sau pentru acceptarea unor funcții guvernamentale poate afecta reputaţia politică şi perspectivele viitoare de candidatură a reclamanţilor şi poate aduce un prejudiciu profesional şi politic acestora, care ar fi imposibil de reparat în viitor”.