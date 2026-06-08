Favoritul pentru ministerul Apărării: ambasadorul României la NATO, care lucrează în MAE de 24 de ani

Dan Neculăescu este propus de premierul desemnat Eugen Tomac pentru funcția de ministru al Apărării, potrivit surselor politice HotNews. Numele lui nu este unul atât de cunoscut publicului larg. Neculăescu este însă diplomat de carieră și în prezent ambasadorul României la NATO.

Dan Neculăescu, în vârstă de 51 de ani, a fost numit reprezentant permanent al României la NATO în februarie 2022 de președintele de la acea vreme Klaus Iohannis și a rămas în funcție până în prezent.

Ce rol are ca ambasador la NATO? Practic, fiecare țară membră a Alianței Nord Atlantice desemnează un reprezent care să susțină poziția țării sale la Bruxelles, unde este sediul general NATO. De asemenea, ambasadorul reprezintă statul în Consiliul Atlanticului de Nord – principalul organism politic în care se iau deciziile din NATO. Ambasadorul, numit și reprezentant permanent, acționează pe baza instrucțiunilor primite de la București și raportează înapoi autorităților naționale.

Ambasadorul conduce delegația și beneficiază, la fel ca toți ceilalți membri ai delegației de imunități și privilegii:

Imunitatea împotriva arestării sau reținerii

Imunitate în ceea ce privește „cuvintele rostite sau scrise ori actele îndeplinite în calitate oficială”

Ce a făcut înainte de a ajunge ambasadorul la NATO

Înainte de a prelua funcția de la NATO, Neculăescu a fost secretar de stat pentru afaceri strategice, diplomat de carieră. A început să lucreze în Ministerul Afacerilor Externe din octombrie 2002, potrivit unei prezentări de pe site-ul MAE. Pe parcursul carierei diplomatice a lucrat atât în Centrala Ministerului Afacerilor Externe de la București, cât și în serviciul diplomatic extern.

În perioada 2017-2019 a deţinut funcţia de secretar de stat pentru relații cu vecinătatea estică și relații multilaterale la nivel global. Din aprilie 2017 până în iulie în același an a fost consilier de stat pentru afaceri externe al premierului Sorin Grindeanu.

Anterior, din iunie 2016 și până aprilie 2017 a deținut funcția de secretar de stat pentru afaceri strategice și, ulterior, pentru afaceri regionale în MAE.

A contribuit la aprofundarea dialogului strategic cu SUA, inclusiv prin participarea la consultări în cadrul Celei de a V-a reuniune a Task-Force-ului pentru implementarea Declarației comune privind Parteneriatul Strategic.

Printre principalele linii de mandat s-a numărat consolidarea Parteneriatului strategic bilateral pentru integrare europeană a Republicii Moldova.

De la Agenția pentru Energie Atomică la pregătira summiturilor NATO

Între august 2015 și iunie 2016, a ocupat poziția de director general pentru afaceri strategice, iar în intervalul octombrie 2011 – ianuarie 2013, respectiv noiembrie 2013 – august 2015 a îndeplinit funcția de director pentru politici de securitate.

Din aceste poziții a contribuit la pregătirea Summit-urilor NATO din SUA (Chicago – 2012), Marea Britanie (New Port – 2014), precum și la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României pe dimensiunea de securitate cu SUA, Polonia și Turcia, potrivit site-ului NATO.

În perioada mai 2009 – septembrie 2011 a fost adjunctul reprezentantului permanent al României pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), cu sediul la Viena, și Comisiei pregătitoare a Tratatului pentru Interzicerea Totală a Testelor Nucleare (CTBTO).

Anterior, din martie 2004 până în decembrie 2006, a îndeplinit funcția de șef birou și ulterior director al Direcției OSCE, Neproliferare și Controlul Armamentelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Între anii 2002 – 2004 a fost consilier la Cabinetul Ministrului și de secretar III, ulterior secretar II, în cadrul Direcției Analiză și Planificare Politică, respectiv Direcției NATO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Ce studii are

Este absolvent al Facultății de Științe Politice și Administrative a Universității din București și al Facultății de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu, București.

A absolvit cursuri ale Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe (2002), Academiei Diplomatice din Marea Britanie (2002) și Colegiului NATO de la Roma (2003).