Dan Teodorescu, mesaj viral cu subînțeles despre președinte: „Am crezut în Nicușor Dan şi o să cântăm mâine la Braşov”

Liderul formației Taxi, Dan Teodorescu, una din persoanele care l-au susținut pe Nicușor Dan în campania prezidențială și-a exprimat neîncredere în șeful statului, la scurt timp după ce cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Fondatorul trupei Taxi a sugerat că îi susține pe membri ai Guvernului interimar, în timp ce a părut că își exprimă dezamăgirea față de președintele României.

„Am crezut în Oana Gheorghiu şi o să cred în continuare. Am crezut în Diana Buzoianu şi o să cred în continuare. Am crezut în Ilie Bolojan şi o să cred în continuare. Am crezut în Nicușor Dan şi o să cântăm mâine la Braşov”, a scris Dan Teodorescu într-un mesaj pe Facebook, etichetându-i pe cei menționați.

Dan Teodorescu este una din personalitățile din România care a participat la recepția oferită Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, după ce și-a preluat mandatul de președinte al României, în urmă cu un an.

Într-un comentariu la postare, Teodorescu a precizat că ar mai fi menționat și un alt nume din guvernul interimar, însă îi era teamă că urmăritorii nu vor citi mesajul până la capăt.

„De acord, a fost nedrept că nu l-am menționat şi pe Radu Miruţă. Da’ m-am gândit că poate se plictiseşte lumea şi n-ajunge la ultimul nume. Şi-ar fi fost păcat.”, a comentat Teodorescu.

Ulterior, și alte persoane au preluat mesajul și l-au reinterpretat, completându-l cu un mesaj original în final.

„Am crezut în Oana Gheorghiu şi o să cred în continuare. Am crezut în Diana Buzoianu şi o să cred în continuare. Am crezut în Ilie Bolojan şi o să cred în continuare. Am crezut în Nicușor Dan şi o să stric mâine o carieră de politician cu scheleți în Arhivele Securității”, a scris Răzvan Popa, cercetător la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

„Am crezut în Oana Gheorghiu şi o să cred în continuare. Am crezut în Diana Buzoianu şi o să cred în continuare. Am crezut în Ilie Bolojan şi o să cred în continuare. Am crezut în Nicușor Dan şi o să pun mâine un item de PISA de mate (deși nu-i citește prea multă lume)”, a fost mesajul lui Gabi Bartic, director executiv al platformei de testare Brio.ro.