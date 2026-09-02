Danemarca a trimis după mulți ani recruți în Groenlanda, pe fondul tensiunilor din Arctica: „Suntem prezenți aici”

Pentru prima dată în istoria recentă, recruți danezi au fost detașați în Groenlanda, în timp ce Danemarca își consolidează prezența în Arctica după solicitările SUA de a achiziționa acest teritoriu autonom danez, relatează Reuters.

Președintele american Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește ca SUA să obțină controlul asupra insulei, invocând preocupări legate de securitatea națională și acuzând Copenhaga că neglijează apărarea Arcticii. Danemarca și Groenlanda au respins ferm această idee.

Recruții fac parte din prima serie înrolată în cadrul noului program extins de recrutare militară al Danemarcei, destinat pregătirii unor soldați capabili să opereze în una dintre cele mai dificile și importante teritorii ale regatului, din punct de vedere strategic.

„Arată că suntem prezenți aici și că nu ne gândim doar la propria noastră piele. Ne gândim și la oamenii din Groenlanda”, a declarat pentru Reuters David, un recrut în vârstă de 19 ani.

Danemarca a promis că va investi miliarde de dolari pentru apărarea Groenlandei

Guvernul de la Copenhaga s-a angajat să aloce miliarde de dolari pentru consolidarea apărării în Arctica, după ce ministrul danez al apărării a recunoscut că regiunea a fost subfinanțată ani la rând.

„Desigur, facem parte dintr-un tablou mai amplu al comunicării strategice privind Groenlanda, dar rolul nostru aici este pur și simplu să continuăm pregătirea recruților, a soldaților, și să dobândim mai multă experiență prin antrenamente desfășurate în terenul și clima arctică”, a declarat Laura Jepsen, o ofițeră daneză desfășurată în Groenlanda alături de recruți.

Aceștia iau parte la „Arctic Endurance”, un exercițiu militar danez care pregătește soldații pentru luptă și supraviețuire în condiții de frig extrem.

Exercițiul face parte din „Arctic Sentry”, o misiune NATO lansată în acest an pentru consolidarea prezenței Alianței în Arctica și pentru reducerea tensiunilor care au apărut în NATO după declarațiile lui Trump privind Groenlanda.

Ministrul danez al apărării Jeppe Bruus alături de unii dintre recruții trimiși în Groenlanda, FOTO: Thomas Traasdahl / AFP / Profimedia

Rusia și-a exprimat nemulțumirea față de activitățile NATO din Arctica

Rusia, care menține cea mai extinsă prezență militară din Arctica, a criticat intensificarea activității NATO în regiune, descriind-o drept o amenințare directă la adresa securității, care crește riscul unei confruntări.

China și-a intensificat la rândul ei activitățile în Arctica, o regiune bogată în resurse minerale, în principal în parteneriat cu Moscova.

În timpul antrenamentelor desfășurate la nord de Cercul Polar, recruții danezi au traversat un peisaj format din stânci golașe și întinderi deschise, fără să se vadă vreun copac.

„Cred că transmite un mesaj că Danemarca se consolidează pentru viitor”, a declarat Anton, un alt recrut în vârstă de 22 de ani.