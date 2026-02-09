Misiunea NATO „Arctic Sentry” este iminentă. Alianța, cu ochii pe „interesul tot mai mare al Chinei pentru Nordul Îndepărtat” și activitatea militară a Rusiei

16 martie 2022, Golful Alaska, SUA: Un avion E-3 Sentry al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, echipat cu un sistem aerian de avertizare și control, în zbor în timpul exercițiului Arctic Edge 2022 al Comandamentului Nordic. FOTO: Ssgt. Taylor Crul/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Alianța Nord-Atlantică este așteptată să lanseze misiunea Arctic Sentry („Santinela Arctică”) în zilele următoare, care ar putea consolida supravegherea și resursele militare din Arctica, au declarat cinci surse pentru agenția de presă Reuters, evoluția venind în urma tensiunilor dintre președintele american Donald Trump și aliații europeni cu privire la Groenlanda.

Lansarea misiunii Arctic Sentry ar putea avea loc chiar în această săptămână, când miniștrii apărării din țările membre NATO se vor reuni la Bruxelles, au spus trei diplomați europeni, un oficial militar și o persoană familiarizată cu situația.

Operațiunea Arctic Sentry ar putea implica exerciții militare, supraveghere sporită, nave suplimentare și mijloace aeriene, inclusiv drone, au precizat diplomații citați, potrivit Agerpres.

Cu toate acestea, oficialii au declarat ca misiunea se va concentra probabil pe utilizarea mai eficientă a resurselor NATO în regiune, decât pe desfășurarea unui număr mare de forțe noi.

Misiunea „face parte din eforturile Alianței de a consolida în continuare descurajarea și apărarea noastră în regiune, în special având în vedere activitatea militară a Rusiei și interesul tot mai mare al Chinei pentru Nordul Îndepărtat”, a spus un oficial NATO, pentru Reuters, într-un e-mail.

Se așteaptă ca misiunea să fie operațională în curând, a adăugat oficialul.

Alianța a anunțat săptămâna trecută că a început planificarea misiunii, în urma discuțiilor de la Davos între Trump și șeful NATO, Mark Rutte, care au atenuat tensiunile grave legate de dorința lui Trump de a achiziționa Groenlanda, teritoriu autonom danez.

Oficialii au declarat că nu a fost luată nicio decizie finală și că se lucrează încă la opțiuni.

Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich, a declarat însă luni că planificarea operațiunii se află în „stadiile finale”.

În timpul unei vizite la Luxemburg, Grynkewich a declarat că va primi marți o informare privind planificarea misiunii de la Comandamentul Forțelor Întrunite al NATO din Norfolk, Virginia.

„Dacă informarea merge bine… am putea avea ceva ce putem anunța mai târziu în această săptămână despre cum vom merge mai departe în această privință”, le-a spus generalul jurnaliștilor.