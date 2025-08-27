Danemarca acuză o operațiune secretă americană în Groenlanda, cu rolul de a forma o mișcare de secesiune. Trei oameni misterioși, cu legături cu Trump, în misiune pe insulă

Relațiile dintre Danemarca și SUA sunt afectate de dorința declarată a administrației Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, scriu Reuters și televiziune publică daneză DR. Ultimul episod ridică și mai mult tensiunea.

Ministrul de externe al Danemarcei l-a convocat pe cel mai înalt diplomat al ambasadei SUA, în legătură cu informațiile potrivit cărora cel puțin trei cetățeni americani ar fi desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda, a relatat miercuri postul public de televiziune DR.

Campania avea rolul de a provoca fisuri în relațiile cu Danemarca, potrivit Serviciului de Informații al Poliției Daneze.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește ca Statele Unite să preia controlul asupra insulei arctice bogate în minerale și situate strategic, din motive de securitate națională și internațională.

De la începutul anului, în declarațiile sale, el nu a exclus utilizarea forței pentru a face acest lucru.

O vizită a vicepreședintelui JD Vance în Groenlanda, la baza americană aflată pe insulă, a tensionat suplimentar situația.

Ultimul episod ar putea tensiona și mai mult relațiile.

Scopul: o mișcare de secesiune în Groenlanda

Guvernul danez consideră că cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu administrația Trump au fost implicați în operațiuni secrete de influență pe teritoriul danez, a relatat DR, citând surse anonime.

Postul de televiziune nu a numit persoanele în cauză.

Unul dintre oamenii implicați în misiune avea rolul de a întocmi o listă cu numele cetățenilor groenlandezi care susțin planurile președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda.

Pe listă se aflau oameni pe care americanul dorea să-i recruteze pentru o mișcare de secesiune în Groenlanda și Danemarca, spune televiziunea.

De asemenea, el colecta numele persoanelor care se opun lui Donald Trump, potrivit unei surse.

Cetățeanul american, care a fost văzut de multe ori în public alături de președintele SUA, a fost recent numit într-o funcție care i-ar putea oferi influență asupra politicii de securitate a Statelor Unite, scrie DR.

Aceasta este evaluarea surselor din cadrul guvernului central și al autorităților, precum și a surselor din Groenlanda și SUA, cu care DR a avut mai multe întâlniri de la inaugurarea lui Donald Trump ca președinte în ianuarie anul acesta.

Sursele însele au folosit cuvinte precum „infiltrare” și „operațiuni de influențare” și au estimat că scopul operațiunilor este de a pătrunde în societatea groenlandeză pentru a slăbi relațiile cu Danemarca din interior și a-i face pe groenlandezi să se supună Statelor Unite.

DR nu a putut clarifica dacă bărbații au acționat din proprie inițiativă sau la ordin.

Alți doi oameni care au lucrat sub Trump

Alți doi bărbați americani – ale căror activități sunt, de asemenea, în atenția autorităților – au călătorit în mod regulat între Groenlanda și Statele Unite în ultimii ani.

Ambii bărbați au lucrat anterior sub Donald Trump.

În Groenlanda, ei au încercat să cultive contacte cu politicieni, oameni de afaceri și cetățeni, iar sursele sunt îngrijorate că aceste contacte ar putea fi folosite în secret pentru a sprijini dorința lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

DR nu a furnizat detalii specifice despre acțiunile celor doi bărbați, motivând intenția de a-și proteja sursele.

„Ținta unor campanii de influențare de diferite tipuri”

DR a solicitat Serviciului de Informații al Poliției Daneze (PET) un comentariu cu privire la activitățile bărbaților americani.

Răspunsul serviciului de informații este că „PET consideră că Groenlanda, în special în situația actuală, este ținta unor campanii de influențare de diferite tipuri”.

Potrivit PET, scopul acestor campanii este de a crea discordie în relația dintre Groenlanda și Danemarca.

PET consideră că acest lucru ar putea fi realizat prin exploatarea dezacordurilor existente sau inventate, de exemplu în legătură cu cazuri individuale cunoscute, sau prin promovarea sau consolidarea anumitor opinii în Groenlanda cu privire la Regat și SUA sau alte țări cu un interes special în Groenlanda.

Guvernul a anunțat recent că PET va avea o prezență mai mare în Groenlanda în viitor.

„Inacceptabil”

Copenhaga a reacționat cu indignare.

„Orice încercare de a interfera în afacerile interne ale regatului (Danemarcei) va fi, desigur, inacceptabilă”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen pentru DR.

„În acest context, am cerut ministerului afacerilor externe să îi convoace pe însărcinatul cu afaceri american pentru o discuție”, a spus ministrul.

Misiunea SUA la Copenhaga este condusă în prezent de însărcinatul cu afaceri Mark Stroh, se arată pe site-ul acesteia.

Ambasada SUA la Copenhaga a declarat pentru DR că „cetățenii americani pot avea interese individuale în Groenlanda”, dar că „Guvernul SUA nu controlează și nu dirijează acțiunile cetățenilor privați”.

„Președintele, vicepreședintele și secretarul de stat au fost foarte clari: Statele Unite respectă dreptul poporului groenlandez de a-și decide propriul viitor”, a spus ambasada.

O strategie în trei etape

Conform informațiilor DR, activitățile din Groenlanda au fost discutate în cadrul guvernului.

Conform unei surse, se estimează că strategia administrației Trump de a prelua Groenlanda a fost împărțită în trei etape de când Donald Trump a anunțat în decembrie 2024 că „proprietatea și controlul american asupra Groenlandei sunt o necesitate absolută”.

Potrivit sursei, prima fază a implicat o ofensivă de seducție, inclusiv prin trimiterea fiului președintelui Donald Trump într-o vizită mediatizată la Nuuk în ianuarie.

A urmat apoi o fază de presiune asupra Danemarcei, în care vicepreședintele JD Vance, printre altele, s-a deplasat la baza americană Pituffik din Groenlanda în martie anul acesta și, într-un discurs, a criticat Danemarca pentru că a dezamăgit groenlandezii.

În primăvară, strategia a intrat într-o a treia fază, care vizează infiltrarea în societatea groenlandeză.

Au existat speculații publice cu privire la posibilitatea ca Statele Unite să folosească forța militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei – alimentate de faptul că Donald Trump însuși a refuzat în repetate rânduri să excludă această posibilitate.

Sursele DR nu cred însă că Statele Unite intenționează în prezent să folosească forța militară pentru a impune o anexare.