Danemarca spune că, „din nefericire”, Trump e serios privind anexarea Groenlandei

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, ține discursul de Anul Nou la Marienborg, în Kongens Lyngby, pe 1 ianuarie 2026. FOTO: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia ei, președintele american Donald Trump vorbește serios atunci când spune că vrea să preia controlul asupra Groenlandei, ea reiterând că atât Copenhaga, cât și Groenlanda au respins în mod clar această ambiție, informează Reuters.

„Din nefericire, cred că președintele american ar trebui luat în serios atunci când spune că vrea Groenlanda”, a afirmat Frederiksen, la postul public danez DR.

„Am arătat foarte clar care este poziția Regatul Danemarcei, iar Groenlanda a spus în mod repetat că nu vrea să fie parte a Statelor Unite”, a adăugat ea.

„Dacă Statele Unite atacă o altă țară NATO, totul se oprește”, a mai spus Mette Frederiksen, potrivit Agerpres.

AFP notează că președintele american Donald Trump și-a reiterat duminică seara dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar și după ce premierul danez Mette Frederiksen îndemnase anterior Statele Unite să „înceteze amenințările” de a anexa teritoriul.

„Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni… haideți să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile”, le-a transmis președintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara.

