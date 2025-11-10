Dani Mocanu și fratele său, arestați în Napoli. Ei erau dați în urmărire după ce au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor

Imagini cu Dani Mocanu și fratele său după ce au fost prinși în Italia

Dani Mocanu și fratele său au fost localizați în localitatea Casola di Napoli din Italia, anunță Poliția Română într-un comunicat de presă. Pe numele celor doi erau în vigoare mandate europene de arestare după ce au fost condamnați definitiv în România la închisoare.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia”, precizează Poliția Română.

Dani Mocanu a fost condamnat în România la patru ani de închisoare, iar fratele să Ionuț Mocanu la 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea au fost emise la data de 6 noiembrie 2025, dar cei

„În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, precizează Poliția.

Acuzațiile împotriva lui Dani Mocanu

Dani Mocanu a fost judecat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice în urma unui scandal care a avut loc în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Piteşti, în urma căruia un bărbat a ajuns la spital, fiind rănit la cap.

Atunci, Dani Mocanu a fost reținut de procurorii din Argeș pentru tentativă de omor, după ce a fost implicat într-o bătaie la o benzinărie din Pitești. Alături de manelist a fost reținut și fratele său. În urma altercației, un bărbat a ajuns la spital, cu lovituri grave la cap. Astfel, oamenii legii au deschis atunci dosar penal pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Scandalul a avut loc noaptea de 18 spre 19 august, într-o benzinărie din Piteşti. Un apel la 112 a anunţat că mai multe persoane se bat, însă la sosirea echipajelor de poliţie toţi cei implicaţi în scandal plecaseră.

Ulterior, la o unitate medicală din municipiu s-a prezentat un bărbat cu lovituri grave la cap, produse în urma incidentelor de la benzinărie.

Incidentul a fost surprins de camerele de vedere din benzinărie. În ciuda imaginilor, Dani Mocanu s-a declarat nevinovat și a spus că el doar a încercat să aplaneze conflictul.