Actualitate

Daniel Băluță, despre relația cu Ciucu: „Ne-am înțeles de fiecare dată bine/ Dl. Drulă este uneori mai exploziv”

HotNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 , Foto: Inquam Photos / George Călin
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 , Foto: Inquam Photos / George Călin

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat, la Digi24, că ar putea lucra cu Ciprian Ciucu, dacă liberalul ar ajunge primarul Capitalei, el afirmând că sunt nişte oameni raţionali care au avut până acum o relație bună. În ce-l privește pe candidatul USR, Cătălin Drulă, Băluță a spus că îl respecă chiar dacă „este uneori mai exploziv.”

Întrebat dacă ar mai putea colabora din postura de primar de sector cu Ciprian Ciucu, dacă liberalul ajunge primar general, Daniel Băluță a răspuns afirmativ.

„E normal să se întâmple lucrul ăsta. Suntem nişte oameni raţionali. Ne-am înţeles de fiecare dată bine. Suntem împreună într-o competiţie, după cum vedeţi, există un respect deosebit din partea mea. Sunt convins că, indiferent de situaţie, după data de 8 decembrie e normal să continuăm lucrurile de unde le-am lăsat în acest interval de timp”, a spus Băluţă, citat de News.ro.

Întrebat dacă va colabora la fel cu Cătălin Drulă, Băluţă a răspuns: „La fel. Eu îl respect foarte mult pe domnul Drulă, chiar dacă este uneori mai exploziv. Este un contracandidat de care această competiţie are foarte mare nevoie şi sunt convins că relaţiile interumane nu se vor strica, după această campanie. Am această dorinţă măcar, chiar dacă uşor, uşor mai apar uneori ştiri false, dar e campanie, e normal, nu se întâmplă lucruri deosebite.”

Întrebat despre Anca Alexandrescu, Băluţă a răspuns: „O respect foarte mult”. Invitat să dezvolte răspunsul în ce o privește pe candidata susținută de AUR, primarul sectorului 4 s-a limitat să repede răspunsul inițial

