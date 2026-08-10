Unul dintre cei mai căutați oameni din lume a fost extrădat din Dubai. De ce este acuzat

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite l-au extrădat duminică în Irlanda pe Daniel Kinahan, liderul uneia dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din lume. El se află în arest preventiv și a fost pus sub acuzare, relatează BBC.

Daniel Kinahan, în vârstă de 49 de ani, a fost extrădat din Dubai în Irlanda, după ce a fost arestat în aprilie în baza unui mandat emis de autoritățile irlandeze.

El a fost adus la baza militară aeriană Casement Dublin cu un avion al guvernului irlandez, duminică seară, în jurul orei locale 18:00, ora locală. Acesta a fost arestat și pus sub acuzare imediat la sosire.

A fost dus direct, sub escortă strictă a poliției, la sediul instanțelor penale din Dublin.

Apoi, în urma unei audieri de 13 minute, desfășurată fără juriu la Curtea Penală Specială, Daniel Kinahan a fost plasat în arest preventiv până pe 5 octombrie.

În sala de judecată, Kinahan stătea pe o bancă de lemn, purtând un hanorac negru cu glugă.

Kinahan a fost arestat în Emiratele Arabe Unite în luna aprilie. El a contestat ordinul de extrădare în ultimele luni, însă toate apelurile sale au fost respinse.

Capul „mafiei irlandeze”

Kinahan este acuzat că a condus activitățile cartelului de crimă organizată KOCG, cunoscută şi sub numele de „mafia irlandeză”, în perioada 18 octombrie 2015 – 6 aprilie 2017.

Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității (NCA) a declarat anterior că gruparea lui Kinahan a fost responsabilă pentru importul a tone de droguri și arme de foc la nivel mondial și a fost, de asemenea, asociată cu mai multe asasinate în lumea interlopă.

El a părăsit Irlanda și a locuit o perioadă în Spania, iar în ultimii 10 ani în Dubai.

Kinahan însuși a devenit ținta unui asasinat și a scăpat dintr-o tentativă de omor în timpul unui schimb de focuri soldat cu victime, care a avut loc la un hotel din Dublin în 2016.

Kinahan nu era căutat doar de autoritățile din Irlanda. Departamentul Trezoreriei SUA a descris la un moment dat gruparea Kinahan drept una dintre cele mai periculoase din lume.

Guvernul SUA a impus sancțiuni împotriva lui Kinahan în aprilie 2022, după ce l-a identificat pe acesta și pe alți membri ai familiei sale ca lideri ai cartelului de crimă organizată Kinahan.