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Doina Popescu-Brăila, în fața „Ambulanței pentru literatură” Foto: Arhivă personală
Actualitate

„Dar copii mai furi?” După atacul asupra ambulanței din Cluj, o scriitoare arsă cu țigara în 2018 din cauza aceluiași zvon e din nou amenințată. Ce-a făcut Justiţia

Laurențiu Ungureanu
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„Avem nevoie de ambulanţe blindate în ţara asta”, spune Doina Popescu-Brăila, scriitoarea atacată în Bucureşti, în 2018, din cauza mitului „ambulanţei care fură copii”.

  • Doina Popescu-Brăila a fost lovită şi arsă cu ţigara pe obraz. Ameninţările au continuat ani la rând, susţine ea. Procurorii au clasat cazul. 
  • Ancheta a fost redeschisă după ce un judecător a explicat că violenţa nu poate fi justificată prin credinţa într-un mit: „Inacceptabil într-un stat de drept”. Agresorii au fost condamnați.
  • Toate astea i s-au întâmplat pentru că e autoarea proiectului cultural „„Ambulanța pentru Literatură”, adică duce cărți prin țară, cu o autospecială modificată. 
  • Acum, după episodul ambulanței de la Cluj, Doina Popescu-Brăila povestește ce i s-a întâmplat.
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O ambulanță chemată prin 112 a fost blocată, sâmbătă, într-o comună din Cluj, de două mașini. 

S-a întâmplat după ce pe platforma TikTok circulase un videoclip despre o presupusă „ambulanță neagră”. „Ambulanța neagră” fura copii, se spunea pe TikTok.