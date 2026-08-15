Databricks, companie AI cofondată și de miliardarii Ion Stoica și Matei Zaharia, anunță că valorează 190 miliarde dolari acum
StartupCafe
Databricks, compania americană specializată în date și inteligență artificială, lansată de un grup de IT-iști printre care se numără și miliardarii Ion Stoica și Matei Zaharia, considerați cei mai bogați români, a anunțat că a finalizat cea mai recentă rundă de finanțare, de 5 miliarde de dolari, în urma căreia firma a fost evaluată la 190 de miliarde de dolari.
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