Date INS descriu România cu 1.000.000 de mâini libere: economia care îmbătrânește și nu reușește să-și angajeze tinerii

La începutul lui 2026, mai mult de jumătate de milion de români căutau un loc de muncă și nu găseau, arată informații făcute publice luni de INS. Tinerii sunt cei mai greu loviți.

Avem 7.660.000 de oameni cu loc de muncă.

Când ne uităm la compoziție, descoperim discrepanțe uriașe.

De pildă, în rândul femeilor tinere, 15-24 de ani, rata șomajului a trecut de 30%.

Institutul Național de Statistică a publicat luni, 15 iunie, datele despre ocuparea forței de muncă în primul trimestru al anului. Cifrele confirmă o imagine pe care mulți români o trăiesc zilnic: piața muncii stagnează, șomajul crește ușor, iar inegalitățile dintre orașe și sate, dintre tineri și adulți, rămân uriașe.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Câți români muncesc, câți caută de lucru

Din cei aproximativ 12,2 milioane de rezidenți români cu vârste între 15 și 64 de ani, doar 8,2 milioane fac parte din ceea ce economiștii numesc „populația activă” – adică fie au un loc de muncă, fie îl caută activ. Din aceștia, 7,66 milioane sunt ocupați, iar 536.000 sunt șomeri în sensul strict al termenului.

Rata de ocupare – adică ponderea celor care muncesc în rândul populației de vârstă activă (15–64 de ani) – a fost de 62,6% în primul trimestru.

Urgența folosirii forței de muncă, cât timp o mai avem

62,6% e aceeași cifră ca în trimestrul precedent, ceea ce înseamnă că lucrurile nu s-au mișcat deloc.

România rămâne una dintre țările cu cel mai redus grad de participare la piața muncii din Uniunea Europeană.

Populația românească în vârstă de muncă se micșorează rapid. Această contracție se datorează în principal ratelor scăzute de fertilitate din trecut și emigrării puternice.

Scăderea populației în vârstă de muncă face ca este mai urgent pentru România să valorifice potențialul de ocupare a forței de muncă al populației sale existente.

Între 2024 și 2040, se preconizează că numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani va scădea cu 15% în România, arată un raport OECD.

Factor Cum afectează rata de ocupare Emigrația puternică a populației de vârstă activă Reduce direct numărul de persoane care pot lucra; acceleră și îmbătrânirea forței de muncă romania Inactivitate din motive medicale/invaliditate O parte semnificativă din 15–64 ani nu e în forța de muncă din cauza dizabilității sau bolilor cronice Scăderea natalității post-1989 + îmbătrânirea populației Structura demografică se mută spre vârste mai înaintate; mai puțini tineri intră pe piața muncii. Educație scăzută Rata de ocupare e de 35% pentru cei cu studii scăzute, vs. 90% pentru cei cu studii superioare Decalaj de gen Decalajul de gen la angajare e de 18,7 puncte – al doilea cel mai mare din UE; femeile sunt mult mai puțin ocupate Economie informală mare Mulți lucrează „la negru”, indicatorii oficiali nu îi iau în calcul Disparități urban–rural În rural e mai multă inactivitate, mai puține joburi și mai multă migrare a tineretului

Șomajul a crescut ușor, dar adevărul e în spate

Rata șomajului a urcat la 6,5% în primul trimestru al lui 2026, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Nu pare mult, dar în spatele acestui număr se ascund realități foarte diferite în funcție de vârstă, sex și locul în care trăiești.

La orașe vs. la sate. Dacă locuiești într-un oraș, șomajul e de 3,5% – o cifră relativ scăzută, comparabilă cu ce se vede în economii funcționale.

Dar dacă locuiești la sat, rata șomajului sare la 10,3%. Adică unul din zece oameni de la țară care vor să muncească nu găsesc de lucru. Diferența de 6,8 puncte procentuale între urban și rural e un termometru al unui decalaj de dezvoltare care se tot adâncește.

Bărbați vs. femei. Pe total, rata șomajului e identică – 6,5% atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Dar rata de ocupare diferă dramatic: 71% pentru bărbați față de 53,9% pentru femei.

Altfel spus, femeile ies din piața muncii în număr mult mai mare – probabil din motive legate de îngrijirea copiilor sau a bătrânilor, sau pur și simplu pentru că joburile din zona lor nu merită naveta sau costul grădiniței.

Tinerii – categoria cea mai vulnerabilă

Datele despre tineri sunt cele mai îngrijorătoare din tot comunicatul INS.

Rata șomajului în rândul tinerilor de 15–24 de ani a atins 27,4% în primul trimestru.

Adică mai mult de unul din patru tineri care vor să muncească nu au un loc de muncă. La femei, situația e și mai dificilă: 30,8% față de 25,4% la băieți.

Și mai relevant: rata de ocupare a tinerilor e de doar 16,5% – în ușoară scădere față de 17,2% cât era în același trimestru al anului trecut.

NEET continuă să preocupe

Asta nu înseamnă neapărat că mai mulți tineri sunt șomeri; o parte importantă sunt la școală sau la facultate.

Dar reflectă și un alt fenomen: mulți tineri din România nu studiază, nu muncesc și nici nu caută de lucru – sunt cei pe care economiștii îi numesc NEET (Neither in Education, Employment nor Training). Această categorie e un semnal de alarmă pentru orice economie.

Ce spun cifrele despre economie

Aceste date nu vin izolat. Ele se suprapun peste un tablou macroeconomic dificil: România a intrat în recesiune tehnică la începutul anului. Pe scurt:

Consumul scade

Salariile reale sunt erodate de inflație

Investițiile publice au încetinit pe fondul presiunilor de reducere a deficitului bugetar

Stagnarea ratei de ocupare – nicio mișcare față de trimestrul anterior – sugerează că angajatorii nu recrutează cu entuziasm. Creșterea ușoară a șomajului confirmă același lucru: mai mulți oameni intră în categoria celor care caută activ de lucru și nu găsesc.

Contextul fiscal contează și el. Reducerile de cheltuieli publice din ultimele luni au afectat în special administrația și sectorul bugetar, care în România angajează o parte semnificativă din forța de muncă. Orice ajustare pe această latură se simte direct în piața muncii.